Sara Lazzaro, chi è: età, carriera, vita privata e curiosità

Sara Lazzaro, poliedrica attrice di cinema, televisione e di teatro è già piuttosto riconoscibile al grande pubblico, avendo preso parte a produzioni di grande successo, una su tutte la serie televisiva di stampo medico Doc – Nelle tue mani, a fianco di Luca Argentero.

Chi è Sara Lazzaro

Nome : Sara

: Sara Cognome : Lazzaro

: Lazzaro Luogo di nascita : Rovolon (Padova)

: Rovolon (Padova) Data di nascita : 15 settembre 1984

: 15 settembre 1984 Segno Zodiacale : Vergine

: Vergine Instagram ufficiale: @sara_lazzaro

Biografia

Nata a Rovolon da padre italiano e madre americana, ecco perchè parla italiano e inglese in maniera fluente. Cresciuta tra Padova e Carmel, negli Stati Uniti, la sua vita sembra essere inizialmente orientata verso l’arte, essendo una disegnatrice di talento, anche se dopo aver frequentato il Liceo Artistico, si avvicina alla recitazione dopo aver frequentato un laboratorio teatrale. In seguito si è iscritta al IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia), per laurearsi in Arti Visive e dello Spettacolo. Dopodichè è arrivato il trasferimento a Londra, dove dopo aver frequentato il Drama Center London, e nel 2009 è arrivato il debutto nel film Blind Maze, di Heather Parisi e Dieci inverni di Valerio Mieli oltre a recitare in produzioni come The Elevator e The young Messiah. Recentemente ha recitato in 18 regali e nelle serie Volevo fare la rockstar, La guerra è finita e Doc – Nelle tue mani.

Vita privata

Il suo profilo Instagram è principalmente costellato da fotografie che non lasciano trasparire informazioni in merito alla situazione sentimentale: l’attrice infatti è molto riservata e non lascia trapelare nulla in merito.

Curiosità

Oltre che essere una grande appassionata di disegno, è una ragazza molto attiva: ama fare sport come nuoto, il tennis e l’equitazione. Oltre a praticare canto e suonare la chitarra.

Dopo essersi trasferita in Inghilterra, ha vissuto a Los Angeles ed oggi continua a fare la “spola” tra Inghilterra, Italia e Stati Uniti.