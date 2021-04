Vincenzo Vasi, ecco chi è l’uomo del duo OoopopoiooO

Vincenzo Vasi è un musicista polistrumentista italiano, una dei due componenti del duo OoopopoiooO. È una degli ospiti di stasera della trasmissione Via dei Matti numero 0, in onda su Rai3 e condotta da Stefano Bollani e Valentina Cenni. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Vincenzo Vasi

Nome: Vincenzo

Vincenzo Cognome : Vasi

: Vasi Data di nascita : 1991

: 1991 Luogo di nascita : Abruzzo

: Abruzzo Profilo Instagram : n.d.

: n.d. Segno zodiacale: n.d.

Vincenzo Vasi: biografia

Vincenzo Vasi, noto soprattutto per essere un componente della band che suona dal vivo con Vinicio Capossela, è un compositore polistrumentista versatile e dallo stile surreale. Suona basso, theremin, marimba, vibrafono, tastiere e canta. È attivo sulle scene fin dal 1990 nell’ambito della musica di ricerca, facendo parte di almeno dieci progetti. Ha partecipato a numerosi festival internazionali e inciso più di 25 CD. Attratto dalla musica elettronica e dal concetto di spazializzazione del suono, ha partecipato attivamente a numerose installazioni sonore in Italia ed in Canada. Soltanto nel 1998 ha iniziato a sviluppare l’utilizzo del theremin, diventandone però in breve tempo un virtuoso.

Vincenzo Vasi e Valeria Sturba: gli OoopopoiooO

Il duo formato da Valeria Sturba e Vincenzo Vasi nasce nel 2012. Gli OoopopoiooO si esibiscono in performances nelle quali alla voce e ad alcuni strumenti musicali tradizionali si affianca il dei theremin e della musica fatta con tecnologia ed oggetti quotidiani. Il duo è stato ospite alla 10° edizione del Theremin Festival di San Pietroburgo dove si è esibito con la propria versione del Valzer n°2 di Shostakovich: lo pubblichiamo qui per i nostri lettori.