Alessandro Tersigni chi è: programmi e serie tv, moglie e figlio, Instagram

Alessandro Tersigni è un attore italiano. È uno degli ospiti di stasera di Ciao Maschio, il talk in onda su Rai1 dalle ore 23.40 e condotto da Nunzia De Girolamo. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Chi è Alessandro Tersigni

Nome: Alessandro

Alessandro Cognome : Tersigni

: Tersigni Data di nascita : 11 Ottobre 1979

: 11 Ottobre 1979 Luogo di nascita : Roma, Italia

: Roma, Italia Profilo Instagram : @tersigni.ale

: @tersigni.ale Segno zodiacale: Bilancia

Alessandro Tersigni: programmi e serie tv

Alessandro Tersigni ha esordito nel mondo dello spettacolo come concorrente della settima edizione del Grande Fratello 7. La tv gli ha spalancato le porte del mondo dello spettacolo: dopo l’esperienza nel reality, il romano ha intrapreso la carriera di attore, recitando in diversi film per il cinema e soprattutto in fiction televisive, di Mediaset e Rai. Questo l’elenco dei suoi principali lavori: Romanzo criminale – La serie, R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, I Cesaroni (Canale 5, 2012-2014), Un medico in famiglia 8 (Rai 1, 2013), Le tre rose di Eva 3 (Canale 5, 2015), Il paradiso delle signore (Rai 1, 2015-in onda),

Meraviglie – La penisola dei tesori – 1 puntata (Rai 1, 2018).

Alessandro Tersigni: moglie e figlio

Alessandro Tersigni è stato al centro delle cronache rosa, per un certo periodo di tempo, dal 2007 al 2009, per essere stato il fidanzato di Melita Toniolo. Poi nel 2010 ha conosciuto la ballerina Maria Stefania Di Renzo, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ed è nata una storia importante tra i due, culminata con il matrimonio celebrato il 9 luglio 2016. I due hanno dato alla luce un bambino di nome Filippo, nato nel 2017.

Alessandro Tersigni: Instagram

Alessandro Tersigni ha un account Instagram ufficiale e verificato seguito al momento da quasi 219mila followers e con circa 487 post. L’attore pubblica soprattutto foto di scena e scatti della sua vita professionale, ma non ne mancano alcuni privati. Il profilo è legato, attraverso la sua descrizione, al management dell’attore.