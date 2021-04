Anna Valle, chi è: carriera, famiglia, dove vive, malattia, Instagram

Anna Valle è una attrice, ed ex modella italiana, eletta Miss Italia nel 1995. È una degli ospiti di stasera di Canzone Segreta, show di Rai1 condotto in prima serata da Serena Rossi. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Anna Valle

Nome: Anna

Anna Cognome : Valle

: Valle Data di nascita : 19 Giugno 1975

: 19 Giugno 1975 Luogo di nascita : Roma, Italia

: Roma, Italia Profilo Instagram : Anna Valle non ha un account Instagram ufficiale

: Anna Valle non ha un account Instagram ufficiale Segno zodiacale: Gemelli

Anna Valle: carriera

Anna Valle è stata eletta Miss Italia nel 1995, all’età di 20 anni, e da quel momento è iniziata la sua carriera nel mondo della moda e soprattutto dello spettacolo. È stata infatti indossatrice e modella per diversi marchi, ma la sua passione è la recitazione e il debutto arriva con un ruolo nella serie tv Commesse. Da quel momento diventerà uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano, con alcune serie tv girate anche all’estero e diversi ruoli nel cinema (Le faremo tanto male, Sottovento!, SoloMetro, Carnera).

Anna Valle: marito, figli

Anna Valle è sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, avvocato e produttore di origini vicentine. Dall’unione della coppia sono nati due bambini: Ginevra, il 20 aprile 2008, e Leonardo, il 30 aprile 2013. Anna Valle è estremamente riservata sulla sua vita privata e raramente ne parla: marito e figli sono estranei praticamente del tutto al mondo dello spettacolo: è capitato in passato di vedere Ulisse insieme ad Anna su alcuni red carpet, e che per alcuni rotocalchi abbiano ceduto le foto di famiglia in un parco giochi, ma sono eventi molto rari.

Anna Valle: Instagram, malattia

Anna Valle non possiede alcun profilo social, né su Instagram né su altre piattaforme, e nessuno dei profili che postano suoi contenuti sono autorizzati da lei. La smentita della sua presenza sui social media è stata accompagnata anche dalla smentita di una sua presunta malattia, diffusa attraverso fake news. Di seguito il video in cui l’attrice smentisce le due fake news che circolano nel web.