Gigi Marzullo, chi è: età, figli, domande, frasi, covid

Gigi Marzullo è un notissimo personaggio televisivo e giornalista italiano. È lo storico volto della notte di Rai1 con i suoi programmi Sottovoce, Cinematografo e Palcoscenico. È uno degli ospiti di stasera di Ciao Maschio, il talk in onda su Rai1 dalle ore 23.40 e condotto da Nunzia De Girolamo. Stasera, quindi, sarà nel ruolo che generalmente occupano i suoi ospiti in trasmissione.

Chi è Gigi Marzullo

Nome: Luigi

Luigi Cognome : Marzullo

: Marzullo Data di nascita : 25 Luglio 1953

: 25 Luglio 1953 Luogo di nascita : Avellino, Italia

: Avellino, Italia Profilo Instagram : @marzullo_gigi_official

: @marzullo_gigi_official Segno zodiacale: Leone

Gigi Marzullo: età, figli

Gigi Marzullo è nato il 25 Luglio 1953 e ha quindi oggi 67 anni, ne compirà 68 nel corso della prossima estate. Ha esordito in Rai nel 1983 e lavora quindi nell’azienda televisiva italiana da 38 anni. È stato il responsabile della struttura Notte di Rai 1 dal 14 maggio 2013. Nel 2020 è andato ufficialmente in pensione, ma ha continuato a condurre i suoi programmi grazie a un contratto come collaboratore esterno. Gigi Marzullo non ha avuto figli, ma è molto legato al figlio della moglie Antonella De Iuliis, nato da una precedente relazione.

Gigi Marzullo: domande, frasi

Gigi Marzullo è diventato famoso per la sua capacità di elaborare domande e frasi particolarmente complesse cui rispondere durante le sue interviste, che hanno sempre voluto scavare nel profondo psicologico dei suoi ospiti, al punto da essere imitato e parodiato sistematicamente. Marzullo ha però un grado di ironia che lo ha reso capace di giocarci su, e di partecipare spesso anche allo scherzo come dimostrato di recente a Che tempo che fa. Di seguito alcune delle sue frasi e domande maggiormente celebri.

“Si faccia una domanda e si dia una risposta.”

“La vita è un sogno, o i sogni aiutano a vivere meglio?”

“Cosa le manca nella malinconia, tenendo presente che la malinconia è la felicità di sentirsi tristi?”

“La bellezza va consumata o protetta?”

“Lei crede in quello che fa o fa quello in cui crede?”

“Chi vince ha sempre ragione, chi perde ha sempre torto.”

“La televisione non è fatta dai critici. E’ fatta dalle persone che stanno davanti al televisore.”

Gigi Marzullo: Covid

Gigi Marzullo è stato tra i personaggi famosi ad aver contratto il Covid: la sua positività al coronavirus è stata comunicata ufficialmente nella prima parte del marzo scorso. Il conduttore è risultato positivo assieme ad un altro personaggio televisivo, Pino Strabioli, dopo una trasmissione in cui erano a stretto contatto. Marzullo fortunatamente ha accusato solo sintomi leggeri e si è rapidamente negativizzato.