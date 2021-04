Ivana Spagna, chi è: canzoni, fidanzato, Instagram

Ivana Spagna è un cantante, cantautrice e scrittrice italiana, nota anche con il solo nome d’arte Spagna. Dopo un inizio di carriera con canzoni in lingua inglese, si impose a Sanremo con Gente come noi ed ebbe fama mondiale con la colonna sonora italiana del film Disney Il Re Leone. È una degli ospiti di stasera di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo in onda in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Ivana Spagna

Nome: Ivana

Ivana Cognome : Spagna

: Spagna Data di nascita : 16 Dicembre 1954

: 16 Dicembre 1954 Luogo di nascita : Valeggio sul Mincio (VR), Italia

: Valeggio sul Mincio (VR), Italia Profilo Instagram : @ivanaspagnaofficial

: @ivanaspagnaofficial Segno zodiacale: Sagittario

Ivana Spagna: canzoni

Ivana Spagna è arrivata al grande successo internazionale con alcune canzoni di stampo dance-elettronico pubblicate negli anni ’80: parliamo soprattutto di Easy Lady, che diventò davvero una hit in tutta Europa, nonostante i pochi investimenti della casa discografica, e Call me. La canzone Dance Dance Dance vince il Festivalbar 1987 consacrando la cantante come stella della musica leggera italiana ed europea. Nel 1993 esce il suo Greatest Hits con le canzoni in inglese, e nel 1995 arriva una ulteriore consacrazione italiana con la canzone Gente Come Noi, che arriva terza a Sanremo. È stata scelta direttamente da Elton John per interpretare in italiano Il cerchio della vita, la colonna sonora de Il Re Leone.

Ivana Spagna: fidanzato

La vita sentimentale di Ivana Spagna è stata particolarmente tormentata. Segnata dal divorzio fulmineo con Patrick Debort: i due si sono lasciati nel 1992 a una sola settimana di distanza dal matrimonio dopo una frequentazione di quasi 8 anni. Spagna è poi stata sentimentalmente legata al manager Ugo Cerruti per circa quindici anni, con la separazione avvenuta nel 2016. Sappiamo di un flirt avuto nel 2019 con un uomo di 18 anni più giovane di lei, con la storia finita di comune accordo quando lui ha manifestato l’intenzione di creare una famiglia, fermata dalla consapevolezza che lei non avrebbe potuto dargliene. Attualmente non ci sono notizie sul fidanzato di Ivana Spagna: dovrebbe essere single.

Ivana Spagna: Instagram

Ivana Spagna ha un account Instagram ufficiale ma non verificato attualmente seguito da circa 22mila followers e con circa 370 post. Si tratta di una finestra dalla quale Ivana ama comunicare ai suoi followers le sue iniziative lavorative soprattutto con brevi video. Decisamente inferiori gli scatti personali.