Oroscopo di oggi, 16 aprile; amore, lavoro e fortuna – I giorni passano velocemente e in un attimo siamo arrivati già al weekend. Quali sorprese riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di oggi sull’amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo di oggi: Ariete – Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete avrà una giornata decisamente vincente sul lavoro. In amore regnerà la calma piatta, nessuna novità in vista. Vi aspetta un venerdì all’insegna della fortuna! Oggi il Toro sarà assorbito da questioni di lavoro o di carattere economico. In amore riuscirete a recuperare l’armonia persa nelle settimane scorse. Venere nel segno potrebbe portare piccoli colpi di fortuna. Per i Gemelli si prospetta una giornata molto proficua, in amore così come nel lavoro. Basterà la voglia di mettersi in gioco. La fortuna sarà dalla vostra parte anche oggi! In fine il Cancro potrebbe imbattersi in qualche complicazione legale oppure dover fare i conti con una persona del passato. Siate prudenti, perché la fortuna non vi assisterà.

Oroscopo di oggi: Leone – Scorpione

Come indica l’oroscopo di oggi per il Leone potrebbero nascere del disagio in amore, specie se si pentirà di alcune promesse fatte in passato. Sul lavoro le cose procederanno a rilento: siate pazienti. La dea bendata sembra proprio non essersi dimenticata di voi. La Vergine potrebbe sentire il peso della settimana: cercate solo di non riversare la tensione nervosa in amore. Sul lavoro potreste fare i conti con alcuni concorrenti alquanto ostinati. Avrete tutte le carte in regola per spuntarla! Oggi comincerà una fase di recupero per la Bilancia: sul lavoro state per affrontare cambiamenti drastici. In amore ritroverete molto presto la serenità che vi è mancata negli ultimi mesi. Ancora poca fortuna, ma cominciate a intravedere la luce in fondo al tunnel. Lo Scorpione dovrà usare la massima cautela in amore, altrimenti correrà il rischio di voler buttare tutto all’aria. Sul lavoro sarà la giornata giusta per fare progetti in vista di maggio. La dea bendata sembra essersi dimenticata di voi, ecco perché occorrerà non fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo di oggi: Sagittario – Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di oggi il Sagittario dovrà fare i conti con del nervosismo, una certa insofferenza oppure una profonda stanchezza, sia in amore che nel lavoro. Colpa di Luna e Marte in opposizione! Non sarete particolarmente fortunati, meglio rimandare le decisioni importanti! Oggi il Capricorno sentirà la propria rinascita più vicina e possibile. In amore avvertirete un cambiamento in meglio grazie al nuovo transito di Venere. Anche sul lavoro ci saranno presto novità interessanti. Piano piano ritroverete la fortuna che vi ha abbandonati negli ultimi tempi. Per l‘Acquario non sarà una giornata molto fortunata, tutt’altro! Nelle prossime ore sarete assaliti da confusione dalla paura di fallire sul lavoro. Meglio dare spazio all’amore, alla ricerca di nuovi punti di riferimento. Infine i Pesci oggi si alzeranno con più forza e coraggio rispetto al passato. Finalmente vi sentirete pronti a voltare pagina in amore e scrivere una pagina decisamente più serena. Il lavoro vi regalerà ben poche novità: abbiate pazienza ancora un po’. La fortuna potrebbe fare capolino nella vostra vita.