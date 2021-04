Stasera in tv 16 Aprile 2021: Giornal.it vi offre la programmazione completa della serata televisiva di oggi. Tutti i programmi in chiaro dei canali Rai e Mediaset che, lo ricordiamo, da qualche tempo hanno ampliato la propria offerta grazie al digitale terrestre e all’arrivo di nuovi canali spesso interamente dedicati ad una o più tematiche. Giornal.it vi dirà ogni sera cosa fa Stasera in Tv: una guida e un elenco sempre aggiornate dei programmi in onda oggi 16 Aprile 2021.

Stasera in tv 16 Aprile 2021: programmi e film Rai e Mediaset

Giovedì 15 Aprile 2021 vede in onda su Rai1 il ritorno dello show condotto da Serena Rossi Canzone Segreta. Su Rai2 vanno in onda i nuovi episodi di NCIS. Su Rai3 invece il film Gomorra – New edition con il nuovo doppiaggio ad opera del regista Matteo Garrone. Su Canale 5 il nuovo show di Pio e Amedeo Felicissima sera. Su Italia1 invece tornano i documentari di Freedom Oltre il confine, mentre su Rete4 spazio alle inchieste di Quarto Grado.

Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Canzone Segreta

00:00 – TG1 Sera

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S. Tutto ha un inizio

22:05 – Clarice L’uomo nero

Rai 3

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Gomorra – New Edition

23:30 – Quante storie

Rete 4

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 286 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

00:45 – MOTIVE – EX AMICI

Canale 5

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – FELICISSIMA SERA

Italia 1

20:24 – C.S.I. MIAMI – IN PERICOLO

21:20 – GLI ALBUM DI FREEDOM

00:25 – ARAC ATTACK-MOSTRI A OTTO ZAMPE

La 7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

01:00 – TG LA7 Notte

Tv8

19:25 – Cuochi d’Italia – Il campionato Under 30 Ep. 15 Prima TV

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 142 Prima TV

21:30 – Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate

00:30 – Permesso Maisano Valentina Nappi

Nove

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Fratelli di Crozza (live)

22:45 – La confessione – 1^TV

23:30 – La confessione

23:55 – Highway Security: Spagna

Rai 4

19:58 – Criminal Minds III ep.9

21:20 – Ip Man 2

23:01 – Narcos: Mexico II ep.9

Rai 5

20:29 – Museo con vista

21:15 – Art Night: La ricerca della bellezza

23:16 – Save the Date

23:47 – Terza pagina

Rai Premium

19:20 – Una pallottola nel cuore 2 – Lettere dal passato p.1

21:20 – Leonardo – ep.7-8

23:15 – Un passo dal cielo 6, i guardiani – p.2

Rai Movie

20:50 – Stanlio e Ollio – La sposa rapita

21:10 – A spasso nel bosco

23:00 – White Oleander – Oleandro bianco

La7d

20:10 – Cuochi e Fiamme

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – Josephine, Ange Gardien – A ruota libera

Cielo

20:45 – Affari di famiglia Una lettera da Roosevelt…

21:15 – Kika – Un corpo in prestito

23:25 – Legami

Discovery RealTime

20:25 – Cortesie per gli ospiti – 1^TVAlessia e Gessica vs. Marco e …

21:25 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – 1^TVReggio Emilia

22:40 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Prato

23:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cisti

Iris

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – MAI FIDARSI …

21:00 – PROGRAMMATO PER UCCIDERE

23:06 – PASSENGER 57-TERRORE AD ALTA QUOTA

Cine34

21:01 – GIOVANNONA COSCIALUNGA DISONORATA CON ONORE

22:59 – IL VIZIO DI FAMIGLIA

Paramount Pictures

21:05 – Yellowstone

22:10 – Yellowstone

22:50 – Yellowstone

23:50 – La Guerra dei Mondi

La5

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – L’ISOLA DEI FAMOSI ’21

Mediaset 20

20:42 – THE BIG BANG THEORY I – IL PARADOSSO DEL RAVIOLO AL VAPORE

21:05 – VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA

23:16 – 300: L’ALBA DI UN IMPERO