Valeria Fabrizi, chi è: età, carriera, marito, Che Dio Ci aiuti

Valeria Fabrizi da circa un decennio è tra i personaggi più conosciuti ed apprezzati della fiction italiana Che Dio ci aiuti. Ha inoltre alle spalle una lunga e proficua carriera da attrice, attiva sopratutto negli anni 50 e 60, mentre nei decenni successivi si è dedicata principalmente alla televisione per poi “ritornare in auge” proprio con Che Dio ci Aiuti dove interpreta Suor Costanza.

Chi è Valeria Fabrizi

Nome: Valeria

Valeria Cognome : Fabrizi

: Fabrizi Data di nascita : 20 ottobre 1936

: 20 ottobre 1936 Luogo di nascita : Verona

: Verona Segno zodiacale: Bilancia

Valeria Fabrizi, nata a Verona il 20 ottobre del 1936 ed orfana di guerra, inizia a lavorare da giovanissima nel mondo dello spettacolo, dove riesce ad imporsi grazie ad un fascino non comune che la porterà ad arrivare al 4° posto a Miss Universo nel 1957.

Si impone recitando, dapprima in fotoromanzi e successivamente a teatro (dopo aver fatto anche la parrucchiera da giovanissima), fino ad esordire a metà anni 50 al cinema dove reciterà in tantissimi film.

L’approdo in televisione arriva nei primi anni 60, mentre Nei decenni successivi lavora molto meno: ritorna sugli schermi a partire dagli anni 90 con un certo successo in svariate fiction e film: le sue interpretazioni in Sei forte Maestro, Un posto al Sole e sopratutto Che Dio ci aiuti l’hanno resa molto popolare anche presso le generazioni più giovani.

Vita privata

Valeria Fabrizi è stata sposata con Tata Giacobetti, attore e membro del Quartetto Cetra, fino al decesso di quest’ultimo a causa di un infarto nel 1988. Ha una figlia, Giorgia, e recentemente ha rivelato di aver avuto un altro figlio che però è venuto a mancare solo dopo un mese dalla nascita a causa di un problema cardiaco.

Curiosità

Amica d’infanzia di Walter Chiari, a lungo le riviste scandalistiche hanno parlato di una sorta di “triangolo amoroso” con quest’ultimo, versione da sempre seccamente smentita dalla diretta interessata.

Nel 1976 ha posato nuda per Playboy.