Alessandra Celentano, chi è: biografia, segno zodiacale, balla, malattia, Instagram

Alessandra Celentano è una coreografa, insegnante di danza ed ex ballerina italiana. È tra gli insegnanti di danza dell’edizione in corso di Amici di Maria De Filippi ed è tra gli ospiti di oggi di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5 dalle 17. È nipote di Adriano Celentano, il noto cantante. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Alessandra Celentano

Nome: Alessandra

Alessandra Cognome : Celentano

: Celentano Data di nascita : 17 Novembre 1966

: 17 Novembre 1966 Luogo di nascita : Milano, Italia

: Milano, Italia Profilo Instagram : @alessandra.celentano

: @alessandra.celentano Segno zodiacale: Scorpione

Alessandra Celentano: biografia, segno zodiacale

Alessandra Celentano è nata il 17 novembre ed è quindi del segno zodiacale dello Scorpione: un particolare che forse spiega in parte la sua vena aggressiva e polemica. Studia danza fin da bambina perfezionandosi all’Opera di stato di Budapest, in Ungheria. Poi frequenta un altro corso di Perfezionamento a Reggio Emilia. Inizia a ballare in scena a metà degli anni ’80 nell’Aterballetto, accanto a grandi interpreti del mondo della danza come Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Monique Loudières, Alessandro Molin, Vladimir Derevianko, Julio Bocca, andando in tournée in tutto il ondo. Negli anni successivi è diventata maître de ballet nei maggiori teatri d’Italia: Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze e Teatro San Carlo di Napoli ed è stata docente ospite in teatri internazionali. Dal 2003 partecipa ad Amici di Maria De Filippi in qualità di insegnante di danza classica e coreografa.

Alessandra Celentano: balla, malattia

Come è stato possibile leggere dalla sua biografia, Alessandra Celentano ha ballato in passato ad alti livelli, ma non balla più. Questo perché la coreografa è affetta da una malattia: la sindrome dell’alluce rigido, piuttosto comune nei ballerini. La patologia l’ha costretta ad alcuni interventi chirurgici, e dopo quello del 2017 non è potuta più tornare a ballare per motivi di salute.

Alessandra Celentano: Instagram

Alessandra Celentano ha un account Instagram ufficiale e verificato seguito al momento da circa 380mila followers e con circa 150 post. La coreografa pubblica quasi esclusivamente foto di scena di Amici di Maria De Filippi e foto in bianco e nero di quando lei era ballerina: forse un modo per ricordare a tutti i suoi detrattori ed haters che ha ballato ad alti livelli nella prima parte della sua carriera.