Massimo Gramellini, chi è: età, carriera, vita privata, curiosità

Massimo Gramellini è un apprezzato conduttore televisivo nonchè giornalista e scrittore, attualmente vicedirettore della testata Corriere della Sera e conduttore del programma di Le Parole Della Settimana, in onda su Rai 3.

Chi è Massimo Gramellini

Biografia

Nato a Torino da una famiglia dalle radici romagnole, ha conseguito la maturità presso l’Istituto San Giuseppe ed ha iniziato successivamente a studiare Giurisprudenza, interrompendo tuttavia gli studi per iniziare a lavorare presso la redazione del Corriere dello Sport per entrare a far parte della redazione romana del quotidiano La Stampa (saranno frequenti le trasferte a Napoli, durante il periodo maradoniano), ed ha collaborato come praticante al “Giorno”, raccontando ad esempio il primo Milan di Berlusconi. Poco prima degli anni 90 passa definitivamente ad occuparsi di politica, ed è tra i nomi che documentano l’inchiesta Mani Pulite ed è stato anche inviato di guerra nel 1993. A partire dal 1998 dirige Specchio, testata derivata da La Stampa, e dal 2005 lo vede impegnato come vice-direttore di quest’ultimo quotidiano. Nello stesso anno è ospite fisso di Fabio Fazio in Che tempo che fa, mentre dal 2016 conduce il programma Le Parole della Settimana. Dal 13 febbraio 2017 diviene editorialista del Corriere della Sera, abbandonando La Stampa dopo quasi 30 anni.

Vita privata

E’ stato sposato con Maria Laura Rodotà, figlia di Stefano Rodotà dal 1993 al 1998. Dopo essere stato legato con Elisa Galletta, di professione doppiatrice, ha successivamente è sposato Simona Sparaco, scrittrice che nel 2019 lo ha reso padre di Tommaso.

Curiosità

Appassionato di musica, è un fan dei Genesis.

Nel 2018 diventa docente all’Università IULM, facoltà nel milanese, nel master di Arti del racconto.

Ha perso la madre a causa di un tumore quando aveva 9 anni. Il suo sentimento verso di lei è ben chiaro nel libro Fai bei sogni.