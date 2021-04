Oroscopo di domani, domenica 18 aprile 2021: Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 18 aprile 2021. Anche questa settimana di aprile sta per volgere al termine. Sei curioso di scoprire in anticipo cosa ti accadrà venerdì 16 aprile? Leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani dedicato a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti sentirai un po’ giù di corda. In realtà ti sta muovendo bene e il 2021 sarà l’anno della svolta. Eppure, in passato hai accumulato così tanti fardelli che potresti sentirsi spesso affaticato, sotto pressione. Occhio ai rapporti con gli altri!

Toro

Domani sarà la giornata giusta per parlare d’amore, anche per chi l’amore non lo prova da tanto. In questo momento potrai fare qualcosa di buono anche sul lavoro, raccogliere i frutti del tuo impegno. Fra pochissimo il Sole entrerà nel segno e ti regalerà nuova energia.

Gemelli

Domani sarà una giornata da sfruttare per cercare nuove idee da realizzare, per mandare avanti un progetto. Man mano che scorreranno i giorni, sarà sempre più chiara la strada da percorrere. Sta per cominciare un periodo fertile che ti metterà in condizione di fare scelte importanti.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cercare conforto nell’amore e nelle amicizie, negli affetti più cari. In questi giorni stai vivendo delle complicazioni sul lavoro o a livello legale, economico, forse un grattacapo. Ci sarà chi dovrà perfino dare, suo malgrado, delle spiegazioni.

Leone

Domani e fino alla fine del mese dovrai usare la massima cautela e cercare di avere pazienza. In amore se nei giorni scorsi c’è stata una crisi, potresti avere dato un aut aut al partner. Anche sul lavoro le cose non saranno facili. Forse qualcuno cercherà di importi dei compiti che non avrai voglia di svolgere.

Vergine

Domani potrai ritornare in pista alla grande. Ti aspetta una fine del mese molto stimolante! Finalmente le acque si muoveranno, arriverà una risposta che aspettavi da tempo. Con Venere di nuovo attiva anche in amore otterrai conferme importanti.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai in cerca di creatività, di nuove idee per migliorare la tua condizione. Chi lavora in autonomia riuscirà a recuperare entro giugno, ma sarà necessario cambiare, aggiornarsi, scegliere una nuova direzione da seguire. In amore prevarrà confusione e un po’ di stanchezza.

Scorpione

Domani sentirai il bisogno di non restartene con le mani in mano. Nel corso di questa domenica potresti avere un’intuizione che si rivelerà preziosa per il futuro. Tu hai un gran bisogno di sentire positività intorno a te, ecco perché d’ora in avanti dovresti cercare di recuperare più tranquillità

Sagittario

Domani si preannuncia una giornata alquanto attiva. Presto arriveranno nuove opportunità, una riconferma o una piccola somma. In questo momento la tua priorità sembra essere recuperare terreno e soprattutto la forza fisica che ti è mancata negli ultimi tempi.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà importante parlare solo se strettamente necessario. L’atmosfera in famiglia non sarà delle più tranquille, tu potresti sentirti più affaticato, sotto pressione del dovuto. Ti converrà rimandare gli appuntamenti importanti a un momento successivo!

Acquario

Domani comincerà un periodo di insoddisfazione che avrà il suo apice il 19. Sii prudente e provare a fare ogni cosa con calma e molta cura. Si prospetta una settimana abbastanza faticosa in cui dovrai svolgere compiti che non ti andranno a genio. Cautela anche in amore!

Pesci

Domani con Luna e Venere in buon aspetto sentirai il desiderio di buttarti alle spalle il passato e cominciare a provare nuove emozioni. Occhio solo ai rapporti con Leone e Acquario, perché in questi giorni potrebbe diventare più agitati.