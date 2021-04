Oroscopo di oggi, 17 aprile; amore, lavoro e fortuna – I giorni scivolano via rapidi e in un attimo siamo alle porte di un nuovo fine settimana. Quali sorprese riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di oggi sull’amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo di oggi: Ariete – Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete sarà letteralmente invincibile sul lavoro. Anche in amore si prospetta un weekend piacevole. Giornata molto fortunata. Il Toro potrà puntare il tutto e per tutto sull’amore. Per quel che riguarda il lavoro occorrerà avere prudenza ed evitare azzardi. Con Venere nel segno saranno possibili piccoli colpi di fortuna. Oggi i Gemelli saranno tra i segni più fortunati dello zodiaco. Sia sul lavoro sia in amore potrete aspettarti soprese inaspettate. Per il Cancro, invece, non sarà una giornata facilissima. In amore ritroverete un po’ di passionalità in più, ma sul lavoro potreste incappare in qualche complicazione. Siate prudenti, perché la fortuna non sarà dalla vostra parte.

Oroscopo di oggi: Leone – Scorpione

Come indica l’oroscopo di oggi per il Leone dovrà fare i conti con qualche momenti di disagio, un certo nervosismo sul lavoro. Anche in amore ci sarà chi s’imbatterà in una delusione o in un ripensamento. Poca fortuna. Oggi la Vergine non sarà al top della forma, ma già da domenica potrà recuperare. Sul lavoro non avrete grosse novità, mentre l’amore potrà riservarvi belle sorprese. Ritagliate uno spazio per il vostro rapporto di coppia. Potreste avere alcuni colpi di fortuna, ma sarò meglio puntare sul vostro impegno. La Bilancia nella giornata di oggi sentirà di recuperare piano piano. Il lavoro potrà ripartire, anche se servirà impegno e pazienza. Anche in amore ritroverete più serenità. Purtroppo, però, ancora poca fortuna. Infine oggi lo Scorpione dovrà usare estrema cautela in amore, altrimenti finirà con il discutere in maniera accesa. Chi sta avendo un problema sul lavoro, potrà sfruttare le prossime ore per risolverlo, per trovare una via di uscita. Non rientrerai nella cerchia dei segni baciati dalla fortuna.

Oroscopo di oggi: Sagittario – Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di oggi il Sagittario dovrai gestire al meglio la stanchezza e l’agitazione che questa Luna in aspetto opposto ti provocherà, sia sul lavoro che in amore. Non sarà una giornata molto fortunata, ma passerà presto! Per il Capricorno servirà prudenza e molta pazienza, specie sul lavoro. In amore comincerete a sentire gli effetti di una splendida Venere in Toro. Stringete i denti! Molto presto la fortuna si accorgerà di voi! Oggi l’Acquario dovrebbe concentrarsi sull’amore e sugli affetti. Il lavoro, invece, procederà al rallentatore a tal punto da snervarvi! Nonostante questo, continuerete a essere fra i prediletti della dea bendata. Infine i Pesci ritroveranno la serenità, la voglia di amare che non hanno provato per molto tempo. Sul lavoro dovrete pazientare ancora, prima di avere novità interessanti. La comincia comincerà a guardare dalla vostra parte.