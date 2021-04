Mago Forest, chi è: nome, età, carriera, moglie e curiosità

Mago Forest, conosciuto anche come Mister Forest o Mister Forester, tutti pseudonimi di Michele Foresta negli ultimi decenni ha raccolto diversi consensi sia come comico che come presentatore-showman. Dopo aver presentato e presenziato diversi format televisivi con la Gialappa’s Band, da diversi anni è ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Chi è il Mago Forest

Nome: Michele

Michele Cognome : Foresta

: Foresta Data di nascita: 22 febbraio 1961

22 febbraio 1961 Segno zodiacale: Leone

Leone Luogo di nascita: Nicosia (provincia di Enna)

Biografia

Nato a Nicosia, provincia di Enna, si trasferisce a Milano dopo aver conseguito il diploma come Ragioniere e Perito Commerciale, ed è proprio sui banchi di scuola che emerge il suo talento da intrattenitore, riuscendo a “distrarre” sia i compagni che gli insegnanti. A Milano frequenta un corso di mimo e teatro, Quelli di Grock, fondata da Maurizio Nichetti, prima di esibirsi in svariate zone d’Europa come cabarettista. Nel 1984 approda in televisione come concorrente del programma Autostop e quattro anni dopo Renzo Arbore lo nota, e lo mette alla conduzione del programma Indietro tutta, che sarà il preludio del suo successo. Prende parte a programmi come Acqua calda, La grande sfida e I cervelloni, prima di diventare un punto fermo alla conduzione di format come Zelig, Mai dire Grande Fratello, Mai dire domenica, Mai dire Iene, Mai dire lunedì fino a condurre il Festivalbar nel 2006. Nell’ultimo decennio rinnova l’impegno lavorativo con la Gialappa’s conducendo Rai dire Niùs.

Vita privata

Decisamente abbottonato in merito alla propria vita personale, Michele è sposato dal 2012 con una sua fan, Angela, conosciuta al termine di un suo spettacolo. Il comico ha dichiarato che la moglie si è innamorata della sua calligrafia, dopo averle concesso un autografo.

Curiosità

Da molti anni vive a Treviso, anche se spesso deve spostarsi a Milano per lavoro.

Nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2008 si è esibito in coppia con il cantautore Tricarico.