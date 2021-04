Oroscopo di domani, lunedì 19 aprile 2021: Branko

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 19 aprile 2021. Il weekend sta per volgere al termine e una nuova settimana comincerà presto. Vuoi scoprire in anteprima consa ti accadrà nelle prossime ore? Dai uno sguardo all’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Da non perdere: Da non perdere: Chi è Branko

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sole abbandonerà il tuo segno e comincerà un nuovo transito che lo porterà nel Toro. Da quel momento ti incoraggerà a essere meno impulsivo e più concreto e pratico, proprio come il segno che lo ospiterà.

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Toro

Domani inizierà la tua stagione con il Sole che verrà a trovarti insieme a Mercurio. Inoltre, il 23 Marte raggiungerà il cielo dell’amico Cancro. Da quel momento questi pianeti schermeranno gli influssi negativi di Giove e Saturno. Potrebbe nascere perfino un amore importante…

Gemelli

Domani comincerà la stagione del Toro. Molti pianeti cominceranno a raggiungere questo segno e da lì ti sproneranno a diventare più riflessivo. Dovrai sfruttare le prossime giornate per studiare, osservare, raccogliere le idee in vista del prossimo mese.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani finalmente comincerà un periodo più favorevole per te. Con la stagione del Toro il cielo diventerà via via più sgombro e ti ricompenserà della pazienza e della fatica fatta finora. Molto presto arriveranno novità importanti.

Leone

Domani diversi pianeti cominceranno a concentrarsi nel segno del Toro, accanto a Urano. Da quel momento gli astri potrebbero darti molto fastidio. Considerato il fatto che Giove e Saturno saranno ancora opposti, ti converrà usare la massima cautela.

Vergine

Domani il Sole e Mercurio raggiungeranno un punto del cielo più amico. Dal 23 anche Marte tornerà favorevole e il tuo cielo cambierà decisamente in meglio! Potrai risalire la china, sotto ogni punto di vista e prefiggerti obiettivi più ambiziosi.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani con il Sole e Mercurio nel segno del Toro tu riuscirai a superare molte difficoltà pratiche. Se nei giorni scorsi ha avuto un problema economico, forse legato alla famiglia, da questo momento in poi riuscirai a trovare una soluzione efficace.

Scorpione

Domani la tua naturale irrequietezza potrebbe crescere pericolosamente per colpa nei nuovi passaggi di Sole e Mercurio in Toro. Ricordati, però, che dalla tua parte avrai un Marte interessante: non ti mancherà la forza di cui avrai bisogno!

Sagittario

Domani molti pianeti cominceranno a raggiungere il cielo del Toro. D’ora in avanti peserà di più soprattutto il settore pratico, professionale. Chi sarà alla ricerca di un nuovo impiego, un’opportunità potrebbe fare capolino di punto in bianco. Siate rapidi nel coglierla!

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko domani il Sole e Mercurio si avvicineranno a Venere nel segno del Toro, tuo amico. Si preannuncia un periodo di grande recupero. Finalmente avrai la certezza che le difficoltà, in apparenza così insormontabili. certe volte possono superarsi da sole!

Acquario

Domani comincerà la stagione del Toro. Come ogni anno sarà un periodo piuttosto faticoso, che ti provocherà dei piccoli problemi e qualche broncio di troppo in famiglia. Da adesso fino alla fine del mese servirà particolare attenzione!

Pesci

Da domani il cielo cambierà in meglio! Il Sole, Venere e Mercurio diventeranno estremamente stimolanti. i pianeti ti incoraggeranno a essere più attivo e meno sognatore: approfittane! Ricordati che se non puoi muoverti liberamente, potrai sempre buttarti sul web.