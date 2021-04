Claudia Gerini, chi è: età, compagno, figlie, Non è la Rai, Instagram

Claudia Gerini è una famosa attrice italiana. Arrivata al successo per l’interpretazione in Viaggi di Nozze di Claudio Verdone, si è poi imposta come uno dei volti più amati del nostro cinema. È una delle due protagoniste di oggi di “A spasso con te”, in onda alle 16, all’interno di Geo, il programma pomeridiano di Rai3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Claudia Gerini

Nome: Claudia

Claudia Cognome : Gerini

: Gerini Data di nascita : 18 Dicembre 1971

: 18 Dicembre 1971 Luogo di nascita : Roma, Italia

: Roma, Italia Profilo Instagram : @geriniclaudia

: @geriniclaudia Segno zodiacale: Sagittario

Claudia Gerini: età, compagno, figlie

Claudia Gerini è nata il 18 Dicembre 1971 e ha quindi oggi 49 anni.

L’attrice è attualmente sentimentalmente legata a Simon Clementi: un imprenditore con il quale sta vivendo una storia importante. Claudia ha anche presentato Simon alle sue figlie e il rapporto sembra andare bene. Claudia Gerini è infatti madre di due ragazze: Rosa Enginoli, figlia di Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004; e Linda Zampaglione, figlia di Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino, a cui è stata legata dal 2005 al 2016.

Claudia Gerini: Non è la Rai

Non tutti sanno o ricordano che Claudia Gerini era tra le giovanissime protagoniste di Non è la Rai, trasmissione di Gianni Boncompagni che ha fatto molto discutere ad inizi anni ’90, e andata in onda sulle reti Mediaset. Le polemiche nacquero proprio per la giovanissima età delle protagoniste, alcune ancora minorenni, che veniva giudicata eccessivamente provocante.

In realtà Claudia Gerini ha avuto anche una relazione, proprio tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90, con Gianni Boncompagni, di quasi quarant’anni più anziano di lei. È ancora possibile trovare su internet alcune delle esibizioni di Claudia durante la trasmissione.

Claudia Gerini: Instagram

Claudia Gerini ha un profilo Instagram ufficiale e verificato seguito attualmente da più di 500mila followers e con più di 1300 post. L’account è una vera e propria finestra privilegiata sulla vita pubblica e privata dell’amata attrice italiana.