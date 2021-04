Kim Rossi Stuart, ecco chi è il marito di Ilaria Spada

Kim Rossi Stuart è un attore e regista italiano. Conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Anthony Scott in Il ragazzo dal kimono d’oro e Romualdo nelle miniserie Fantaghirò, ha recitato in numerosi film d’autore. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Chi è Kim Rossi Stuart

Nome: Kim

Kim Cognome : Rossi Stuart

: Rossi Stuart Data di nascita : 31 Ottobre 1969

: 31 Ottobre 1969 Luogo di nascita : Roma, Italia

: Roma, Italia Profilo Instagram : n.d.

: n.d. Segno zodiacale: Scorpione

Kim Rossi Stuart: che fine ha fatto?

Dopo la “sbornia” di film da giovanissimo, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, Kim Rossi Stuart ha decisamente rallentato la frequenza delle sue apparizioni in tv e al cinema. I suoi fanno lo hanno però potuto vedere in due pellicole del 2020: Gli anni più belli e Cosa sarà. In tv non compare dallo sceneggiato Maltese – Il romanzo del Commissario del 2017 e prima di quello era stato assente dal piccolo schermo per circa 13 anni, nei quali si è principalmente dedicato al cinema (Romanzo Criminale, Vallanzasca, Anni felici, Meraviglioso Boccaccio) dedicandosi anche alla regia (Anche libero va bene).

Di recente ha rilasciato un’intervista in cui spiega che gli sta piacendo invecchiare, dedicando tempo alla moglie Ilaria Spada e ai figli nati da questa relazione.

Kim Rossi Stuart: incidente

Non tutti sanno o ricordano che Kim Rossi Stuart è stato vittima di un grave incidente automobilistico, a Roma nell’Ottobre 2005, dal quale è fortunatamente uscito sano e salvo dopo alcuni giorni di prognosi riservata. Meno bene è andata al sub 34enne investito in acqua da Rossi Stuart nell’estate del 2013: perse il braccio destro. L’attore venne denunciato per lesioni colpose e lesioni personali gravissime aggravate dall’amputazione dell’arto.

Kim Rossi Stuart: moglie e figli

Kim Rossi Stuart è sposato con Ilaria Spada: i due attori sono convolati a nozze nel marzo 2019, a più di otto anni di distanza dall’inizio della loro relazione. Sono stati quindi a lungo fidanzati prima di sposarsi. Hanno avuto assieme due bambini: il primo, nato poco tempo dopo l’ufficializzazione della loro storia, si chiama Ettore. Il secondo, nato invece nel 2019 pochi mesi dopo il matrimonio, si chiama Ian.