Monica Setta chi è: età, carriera, Tiberio Timperi, Instagram

Monica Setta è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italiana. È una delle ospiti di oggi di “Detto fatto”, il programma di Rai2 in onda alle 15.15, condotto da Bianca Guaccero, con Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi nel cast fisso. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Monica Setta

Nome: Monica

Monica Cognome : Setta

: Setta Data di nascita : 5 Agosto 1964

: 5 Agosto 1964 Luogo di nascita : Brindisi, Italia

: Brindisi, Italia Profilo Instagram : @moni_setta

: @moni_setta Segno zodiacale: Leone

Monica Setta: età, carriera

Monica è nata il 5 Agosto 1964 e ha quindi oggi 56 anni.

Esordisce come giornalista al Quotidiano di Brindisi, una volta a Roma per completare gli studi collabora con Il Popolo, Nuovi tempi e La Gazzetta del Mezzogiorno. Si interessa di questioni sindacali e viene assunta all’ufficio stampa della Cisl. Dopo la laurea collabora con avvenire e poi approda alla redazione romana de Il Giorno: dal luglio 1989 è giornalista professionista. Qui si specializza in finanza, e viene così chiamata da Milano Finanza, come redattore ordinario. È lei ad annunciare la discesa in campo politico di Berlusconi in un’intervista del 1993. Da quel momento ha una carriera in ascesa su giornali e tv. Ha scritto dodici libri.

Monica Setta: Tiberio Timperi

Monica Setta è sullo schermo la compagna d’avventura di Tiberio Timperi ad Unomattina in famiglia. La coppia lavorativa è nata nel 2019 e ha proseguito in questa stagione l’impegno. In un’intervista rilasciata dalla giornalista qualche tempo fa a Il Fatto Quotidiano, Monica confessava di non essere amica di Timperi, che i due non si sono nemmeno scambiati i numeri di cellulare e i follow sui social. Ciò nonostante la coppia sullo schermo funziona. Queste le sue parole: “A differenza di altre coppie della tv, io e Tiberio non siamo diventati amici… Il nostro rapporto cordiale e professionale, anche se mai confidenziale, ha funzionato alla grande”.

Monica Setta: Instagram

Monica Setta ha un profilo Instagram ufficiale e verificato seguito attualmente da più di 46mila followers e con quasi 3mila post. La giornalista pubblicizza soprattutto le proprie attività lavorative attraverso questa finestra nei social media.