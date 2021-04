Roberta Faccani chi è: età carriera, Matia Bazar, Instagram

Roberta Faccani è una cantante, cantautrice, attrice, vocal coach italiana. È anche presentatrice e produttrice discografica per la sua etichetta “bandidos records”. Dal 2004 al 2010 è stata la voce dei Matia Bazar. È una delle ospiti di oggi di “Detto fatto”, il programma di Rai2 in onda alle 15.15, condotto da Bianca Guaccero, con Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi nel cast fisso. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Roberta Faccani

Nome: Roberta

Roberta Cognome : Faccani

: Faccani Data di nascita : 1 Luglio 1968

: 1 Luglio 1968 Luogo di nascita : Ancona, Italia

: Ancona, Italia Profilo Instagram : @robertafaccani

: @robertafaccani Segno zodiacale: Cancro

Roberta Faccani: età, carriera

Roberta Faccani è nata il 1 Luglio 1968 e ha quindi oggi 52 anni.

Diplomata nel 1995 al Centro Europeo di Toscolano di Mogol, all’inizio della carriera ha alternato l’attività di cantautrice e attrice a quella di cantante live. I fan della prima ora la conoscono anche col nome di Mata. Prima è dopo la parentesi coi Matia Bazar, è attrice co-protagonista di diversi musical: la versione italiana di Rent, Pinocchio il grande musical con le musiche dei Pooh, la Regina di cuori in Alice nel Paese delle Meraviglie – Il musical, Lady Montecchi nell’opera moderna Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo. Nel 2017 viene scelta da Renato Zero per interpretare due ruoli: Vita e Morte, nello spettacolo Zerovskij, solo per amore. È autrice di diverse canzoni per i musical dove ha partecipato e compositrice di altri brani: da solita ha pubblicato tre album, oltre ad essere protagonista di alcune collaborazioni: l’ultima con gli Hania.

Roberta Faccani: Matia Bazar

Roberta Faccani è stata per un periodo abbastanza lungo la voce del noto gruppo italiano Matia Bazar, e cioè dal 2004 al 2010. Roberta è stata la voce di “Grido d’amore”, canzone portata a Sanremo nell’edizione 2005 del festival della canzone italiana. Con il gruppo ha inciso tre album: Profili svelati (2005), One1 Two2 Three3 Four4 (2007), One1 Two2 Three3 Four4 – Volume II (2008).

Roberta Faccani: Instagram

Roberta Faccani ha un profilo Instagram ufficiale ma non verificato seguito attualmente da più di 3600 followers e con più di 560 post. La cantante pubblica soprattutto foto e notizie riguardanti le sue attività lavorative, con tante locandine a caratterizzarne il feed; non mancano comunque alcuni scatti personali.