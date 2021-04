In questo articolo andiamo a vedere chi sono i segni zodiacali più brutti e per dare questa risposta utilizzeremo le informazioni dei più importati astrologi. In base alle varie caratteristiche dei segni zodiacali, infatti, si possono stilare diverse classifiche ed una di queste è proprio relativa ai segni più brutti.

A confermare questa classifica, come detto, sono anche gli astrologi più importanti che ovviamente sottolineano che trovarsi all’interno di questa lista non deve per forza “gettarci a terra”. Possiamo infatti pur sempre essere l’eccezione che conferma la regola. Ma adesso bando alle ciance e vediamo i segni zodiacali più brutti.

Segni zodiacali più brutti: classifica

Al terzo posto di questa particolare classifica abbiamo i nati sotto il segno dei Gemelli per i quali le caratteristiche principali sono furbizia e doppia personalità. Inoltre sono poco empatici e molto egoisti. Vivono molto per loro stessi e spesso non sono interessati a chi gli sta intorno a meno che non ne abbiano necessità. Inoltre anche nel campo dell’amore non sono per niente affidabili.

Secondo posto per i nati sotto il segno della Bilancia che non piace praticamente a nessuno. Sono sempre delle persone molto debili e spesso cadono in ansia e depressione anche per situazioni piuttosto futili. Sono sempre dominati da un senso di doppiezza e per questo motivo non si esclude nemmeno la falsità.

Primo posto per i nati sotto il segno dello Scorpione. E’ considerato proprio il segno più brutto dello Zodiaco ed infatti quando si sente nominare veniamo addirittura sommersi da un senso di paura. Le caratteristiche dominanti sono spesso negative. E’ appunto il segno del segreto e del mistero ed inoltre le persone che sono nate sotto questo segno zodiacale sono molto vendicative e soprattutto aggressive.