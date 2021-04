Allerta conto corrente in tutta Italia per un problema che stanno avendo veramente tantissime persone. Al giorno d’oggi è molto semplice avere più di un conto sul quale depositiamo i nostri soldi e per questo motivo bisogna fare molta attenzione a cosa può accadere.

Al giorno d’oggi sono veramente tantissimi i servizi che le banche ci offrono e tra questi chiaramente ci sono anche le varie conferme via sms. Quando facciamo un bonifico o quando dobbiamo addirittura prelevare dal nostro conto avremo la necessità di confermare questa operazione. Logicamente è un servizio di sicurezza altamente tecnologico che si basa su dei token che ci vengono inviati automaticamente dal sistema e che nel giro di pochi minuti potrebbero anche non essere più validi.

Attenzione però perchè possono esserci alcuni servizi che ci “rubano” questo codice di autenticazione o addirittura permettono al sistema di inserire un secondo numero di telefono associato al nostro conto corrente. In questo caso infatti dobbiamo stare molto attenti agli sms che riceviamo ma anche ai siti web sui quali acquistiamo.

Diventa molto semplice infatti, nel caso in cui navighiamo su siti che non presentano certificati validi di sicurezza cadere nei tranelli. Vedere il proprio conto corrente azzerato nel giro di pochi minuti non è una cosa molto complicata. E’ accaduto a diverse persone che hanno risolto la situazione in tantissimo tempo.

Navigare sul web infatti è sempre una grossa incognita perchè da un momento all’altro potremmo incappare in una delle tante truffe che hanno l’obiettivo di rubare i nostri soldi. Per essere certi che ciò non accada avremo dunque bisogno di controllare sempre l’intestazione degli e-commerce sui quali stiamo acquistando un qualsiasi prodotto.

Se compare infatti il lucchetto allora potremo tranquillamente proseguire con i nostri acquisti perchè saremo sicuri che il certificato SSL è installato su tale sito web e che sicuramente non ci potrà rubare nessun dato sensibile. Nel caso in cui invece il nostro browser ci avvisi che il sito non è sicuro allora dovremo stare veramente molto attenti.

In quel caso infatti i nostri dati non saranno nascosti e per questo motivo il nostro venditore potrebbe addirittura vedere e leggere chiaramente tutte le cifre della nostra carta di credito.