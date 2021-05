Milan – Benevento rappresenta uno snodo molto importante sia per i rossoneri che per i sanniti: la banda di Pioli vuole riscattarsi dopo le ultime sfide non propriamente brillanti (sopratutto in casa), il Benevento che non è ancora salvo deve per forza di cose trovare punti salvezza in questo finale di campionato. Nonostante gli obiettivi molto diversi, le due compagini sono accomunate da un andamento eccellente nel girone di andata, per poi calare in maniera sensibile da gennaio in poi.

Milan Benevento – Formazioni ufficiali

Pioli può contare su un rinforzo importante: Ibrahimovic infatti ritorna dal 1′, dove verrà supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Leao. Kessiè e Bennacer presidieranno la mediana, mentre davanti a Donnarumma giocherà la difesa con Calabria, Kjaer, Romagnoli ed Hernandez.

L’ex Filippo Inzaghi ripropone l’attacco “leggero” con Iago Falque e Improta a supporto di un altro ex come Lapadula. A centrocampo confermati Ionita, Viola ed Hetemaj, schieramento a 4 in difesa formato da Depaoli, Glik, Caldirola e Barba davanti a Montipò.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ionita; Iago Falque, Improta; Lapadula. All. F. Inzaghi

Milan Benevento – Dove vederla

La sfida serale in questione sarà visibile su DAZN, fischio d’inizio alle 20.45, il giorno 1° maggio 2021.

Il match potrà essere visto attraverso smartphone, smart tv, tablet e dispositivi simili, nonchè da personal computer.