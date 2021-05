Napoli e Cagliari si sfidano allo stadio “Maradona” alle ore 15, domenica 2 maggio 2021 per una importante partita di campionato che può essere determinante per i rispettivi obiettivi stagionali: gli azzurri sono in piena corsa Champions, gli isolani hanno bisogno di qualche altro punto per attestarsi più tranquillamente fuori la zona retrocessione.

Napoli Cagliari – Formazioni ufficiali

Gattuso “rispolvera” Lozano dal 1′ minuto, la difesa ritorna quella titolare con Manolas e Koulibaly centrali e Di Lorenzo-Rui esterni bassi. Idem per il centrocampo che ritorna ad essere composto da Fabian Ruiz, Demme, Osimhen confermato dopo l’ottima prestazione di Genova assieme a Zielinski e Insigne.

Vicario confermato tra i pali anche se Cragno è guarito dal Covid, Marin squalificato, a centrocampi ci saranno Nandez, Nainggolan e Duncan, esterni Zappa e Lykogiannis.

Coppia offensiva Joao Pedro e Pavoletti.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Duncan, Deiola, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti All.: Semplici.

Napoli Cagliari – Dove vederla

La gara sarà esclusiva dell’emittente Sky, che la trasmetterà suSky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252). La sfida potrà essere assistita anche tramite app SkyGo.