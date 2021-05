La Roma proverà a riscattare il pesante 6 a 2 subito a Manchester contro i Red Devils nella gara odierna contro la Sampdoria dell’ex Ranieri, allo stadio Ferraris, match che chiude ufficialmente la 34esima giornata di Serie A 2020/21.

Sampdoria in una posizione tranquilla di classifica, mentre Roma che dovrà accumulare più punti possibili per chiudere la propria stagione in maniera positiva, arrivando almeno a piazzarsi nell’ultimo posto utile per l’Europa.

Sampdoria Roma – Formazioni ufficiali

Ranieri confermerà il 4-4-2 con Keita-Quagliarella davanti. Damsgaard e Jankto esterni alti, in mezzo Thorsby e Ekdal, mentre in difesa davanti ad Audero agiranno Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello.

Fonseca che deve gestire una nuova emergenza infortuni: fuori Spinazzola e Veretout, oltre che Pau Lopez. Al posto di quest’ultimo giocherà Mirante, davanti si rivede Borja Mayoral e Pastore alle sue spalle, assieme a Mkhitaryan. Centrocampo che vedrà il ritorno di Cristante e Villar. Karsdorp e Bruno Peres esterni.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Verre; Gabbiadini. All.: Ranieri.

Roma (3-4-1-2): Fuzato; Mancini, Smalling, Kumbulla; Santon, Villar, Cristante, Peres; Mkhitaryan; Mayoral, Dzeko. All.: Fonseca.

Sampdoria Roma – Dove vederla

La partita sarà visibile in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite), nonchè attraverso l’app SkyGo.