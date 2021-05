Burnley – West Ham è un interessante incontro valido per la 34esima giornata di Premier League 2020/21, e metterà contro due squadre in lotta per obiettivi molto diversi ma che condividono un modello di gioco decisamente definito seppur differente.

Match sulla carta decisamente equilibrato, nonostante la situazione di classifica differente: formazione di casa che ha messo una seria ipoteca sulla permanenza in Premier con la rotonda vittoria sul campo del Wolverhampton per 0-4, mentre gli Hammers ha dovuto per ora ridimensionare le ambizioni europee dopo le ultime due sconfitte contro Newcastle e Chelsea. Burnley che occupa attualmente il 16° posto, West Ham al 6°.

Burnley West Ham – Le quote

Proprio in virtù di una partita che dovrebbe essere equilibrata, consigliamo il segno X in fase di scommessa

Eurobet – X – 3.35

– 888 – X – 3.40

– Goldbet – X – 3.40

Burnley West Ham – Statistiche

Equilibrio nei precedenti confronti tra le due formazioni: la gara di andata è stata vinta di misura dagli Hammers mentre la scorsa annata il Burnley si è aggiudicato entrambe le sfide senza subire reti. Negli ultimi 10 incroci, il West Ham ha vinto 5 volte, il Burnley 4, con un solo pareggio.

Dove vederla

Come gran parte delle gare di Premier League, il confronto odierno sarà esclusiva di Sky, che manderà il onda il match sul canale Sky Sport Football HD, canale 203, ma sarà anche possibile seguirla attraverso l’app SkyGo. Fischio d’inizio alle ore 21.15.