Torino e Parma si affrontano in uno degli ultimi “scontri salvezza” del campionato di Serie A 2020/21: i granata sono a quota 31 punti e attualmente fuori dalla zona “rossa”, anche se non ancora salvi, situazione decisamente più complicata per i ducali che di punti ne hanno solo 20, e in caso di ulteriore sconfitta in questa partita, la retrocessione per il Parma diventerà aritmetica.

Torino Parma – Formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola.

A disp. V. Milinkovic-Savic, Ujkani, Rodriguez, Singo, Buongiorno, Lyanco, Murru, Gojak, Linetty, Zaza, Bonazzoli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Dierckx, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.

A disp. Colombi, Rinaldi, Busi, Osorio, Bani, Gagliolo, Kurtic, Pellè, Sohm, Brunetta.

Torino Parma -dove vederla

La sfida sarà trasmessa da Sky, che detiene i diritti del match. I canali adibiti alla visione sono Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre) e da Sky Sport (numero 251 del satellite). Sarà inoltre possibile assistere al match utilizzando l’app SkyGo.