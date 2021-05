Manchester City e PSG si affrontano all’Etihad Stadium situato nella città inglese per la gara di ritorno di Champions League che decreterà la prima finalista della massima competizione europea.

Gara sulla carta in discesa per i citizens che nella sfida dell’andata hanno vinto in terra parigina con il risultato di 1-2, anche se la grande qualità dei campioni di Francia rende questa sfida ancora più interessante ed incerta.

Manchester City PSG – Quote

Il Manchester City non è obbligata a vincere, anzi può accontentarsi anche di un pareggio, ed anche un’eventuale sconfitta per 0-1 sarebbe sufficiente per approdare in finale. Consigliamo il segno Over 3.5.

Eurobet – X – 2.30

888 – X – 2.20

Goldbet – X – 2.35

Le Statistiche

Le due compagini si sono affrontate altre 3 volte, se si esclude la gara dell’andata, sempre in Champions League: per due volte la gara è finita con il segno X, e una volta ha vinto il City, nel 2016.

Dove vederla

La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 e Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251 satellite).