Inconsapevolmente, quasi tutti noi, abbiamo in casa o in giardino delle piante molto pericolose per i nostri amici a quattro zampe. Ma come riconoscerle? Con questa lista completa scopriremo insieme le piante più pericolose da casa e giardino per cani e gatti. Sfatiamo anche qualche leggenda su alcune piante che fino a oggi consideravamo pericolose per i nostri amici pelosi.

La lista delle piante pericolose per i nostri cani e gatti

L’associazione americana denominata ” American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) si occupa della prevenzione da malattie ed altro nei confronti degli animali. Secondo recenti studi, la lista delle piante più pericolose per i nostri cani e gatti sono:

Peonia selvatica

Oleandro

Aloe

Begonia

Queste sono solamente le principali. Per la lista completa delle piante più pericolose per cani e gatti, divisa in ordine alfabetico, vi consiglio di consultare questa lista -> Piante tossiche per i cani – Associazione APACA Belluno. Questa associazione tutta Italiana, al pari dell’ ASPCA si occupa della prevenzione da malattie nei confronti dei nostri amici pelosi.

Piante innocue per cani e gatti da tenere in casa o giardino

In commercio troviamo anche molte piante totalmente innocue per gli animali, da tenere in casa o in giardino.

Quella che più vi vogliamo consigliare è la pianta dei soldi o albero di giada. Porta molta fortuna e allo stesso tempo è molto bella da vedere oltre che resistente. C’è poi la pianta della Maranta o comunemente chiamata ” della preghiera”. prende questo nome dalla particolarità delle sue foglie che tendono a chiudersi di notte e si aprono di giorno a formare due mani in preghiera.

Se volete una pianta colorata vi consiglio la Calathea tricolore, che grazie alle sue foglie di colore bianco, verde e rosso, donerà un tocco vivace alla vostra casa.

Anche la Palma areca è innocua, nonostante che in passato si pensasse essere dannosa per cani e gatti. Questa pianta è bellissima e ha delle foglie sottili che si aprono a ventaglio.