Enrico Brigano è uno dei comici e intrattenitori più famosi in Italia. Scopriamo adesso alcune curiosità su Enrico Brignano. Chi è, che fa, chi è la sua moglie e molto altro sulla sua vita privata.

Chi è e cosa ha fatto Enrico Brignano

Brignano nasce a Roma nel 1966. Da piccolo sogna già di diventare un grande attore e dopo aver frequentato il liceo si iscrive all’ Accademia per giovani comici di Gigi Proietti. Fa il suo esordio in TV nel 1992 durante la trasmissione ” La sai l’ultima ” di Canale 5. In quell’occasione si presenta come comico e barzellettiere. Sempre nel ’92 partecipa a ” Scherzi a parte “. Il suo successo raggiunse l’apice durante le prime due stagioni di ” Un medico in famiglia ” dove interpreta Giacinto, l’innamorato di Cettina.

All’inizio del 2000, Enrico Brignano, gira il suo primo film da regista: “ Si fa presto a dire amore”. Non abbandona le scene teatrali organizzando frequentemente tournée estive di cabaret. Proprio in quegli anni nasce una grande amicizia tra lui, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Insieme gireranno molti film.

Così dai primi anni 2000 si divide fra televisione, cinema e teatro. Fra i programmi tv a cui ha partecipato, ci sono Le Iene, Amici di Maria De Filippi, Il meglio d’Italia, Che tempo che Fa. Nel 2013, viene scelto per doppiare il pupazzo di neve parlante Olaf nel film Disney “Frozen – Il regno di ghiaccio”. Attualmente conduce “Un’ora sola vi vorrei”, che andrà in onda questa sera ( 11 Maggio 2021 ) su Rai 2.

La moglie di Enrico Brignano

La sua compagna è Flora Canto, attrice e conduttrice ex tronista di Uomini e Donne. Brigano la conosciuta nel 2013 dopo la fine della relazione con la ballerina Bianca Pazzaglia. Flora e Enrico hanno 17 anni di differenza.

Figli di Enrico Brignano e la nascita del nuovo figlio

Nel 2017 nasce la loro prima figlia, Martina. Adesso Flora Canto è nuovamente incinta, a Luglio nascerà un maschietto che i due chiameranno Niccolò. La coppia non è sposata ma affermano che al termine della pandemia sono pronti per dirsi di si.