Ecco l’oroscopo completo per domani venerdì 14 Maggio per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna. Scopriamo cosa hanno in riserbo le stelle per noi in questo venerdì di metà maggio.

Ariete

Giornata di venerdì super per i sentimenti. Nel lavoro avrai qualche difficoltà ad esprimerti. Cerca di non rovinare un buon rapporto amoroso

Toro

Giornata di Venerdì 14 Maggio sottotono per voi amici del Toro. La mattinata partirà con il verso sbagliato colpa di un problema amoroso. Nel lavoro serve più determinazione

Gemelli

In amore, domani, tutto andrà bene. Finalmente sono terminati i problemi che vi affliggevano. Nel lavoro preparati a novità

Cancro

Giornata di venerdì 14 maggio super per il cancro. In amore ti stai impegnando ma senza risultati. Non restare li a guardarti troppo intorno.

Leone

Non giocare con i sentimenti domani, rischi di far crollare tutto ciò che di buono hai fatto sino adesso. Nel lavoro attenzione ad un progetto in scadenza.

Vergine

Domani, secondo l’oroscopo di Domani, dovrai prepararti ad un colpo di scena. Le cose andranno in un modo inaspettato.

Bilancia

Giornata di Venerdì super per l’amore. Finalmente ritroverai i giusti stimoli. In serata la fortuna busserà alla vostra porta. Apritegli.

Scorpione

Provate a mettervi nei panni del partner domani. Soffre la vostra distanza, cercate di essere più presenti. Nel lavoro tante novità in arrivo.

Sagittario

Tutto bene ciò che finisce bene. Hai bisogno di tirare il fiato ma preparati, il weekend è in agguato.

Capricorno

Giornata di Venerdì 14 Maggio abbastanza tranquillo. In amore nulla da segnalare mentre nel lavoro attenzione a quel collega.

Acquario

Luna bellissima e domani sarà la giornata giusta per approfondire una conoscenza appena nata. Nel lavoro dovrai impegnarti di più, non è il momento di tirare le corde.

Pesci

Venerdì sottotono per i Pesci. Cerca di rimanere concentrato nonostante i problemi che ci saranno nel pomeriggio. Fortuna in arrivo ma da Giugno