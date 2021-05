Stasera in tv 15 Maggio 2021: Giornal.it vi offre la programmazione completa della serata televisiva di oggi. Tutti i programmi in chiaro dei canali Rai e Mediaset che, lo ricordiamo, da qualche tempo hanno ampliato la propria offerta grazie al digitale terrestre e all’arrivo di nuovi canali spesso interamente dedicati ad una o più tematiche. Giornal.it vi dirà ogni sera cosa fa Stasera in Tv: una guida e un elenco sempre aggiornate dei programmi in onda oggi 15 Maggio 2021.

Stasera in tv 15 Maggio 2021: programmi e film Rai e Mediaset

Giovedì 15 Maggio 2021 vede in onda su Rai1 Io non mi arrendo. Su Rai3 invece il docu Sapiens. Su Canale 5 c’è Amici di Maria de Filippi.