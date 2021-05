Il Milan ospita il Cagliari nel posticipo della 37ª e penultima giornata di Serie A. Ecco dove vederla, sky o dazn, diretta streaming e formazioni ufficiali

La formazione di Stefano Pioli: Milan, affronta il Cagliari nel posticipo di domenica sera della 37ª e penultima giornata di Serie A. Le due squadre si sfidano per un posto in Champions e per la lotta la salvezza.

La squadra di casa è attualmente al secondo posto in classifica mentre il Cagliari cerca un punto che darebbe loro la matematica certezza di rimanere in serie a

Netto predominio rossonero nei 38 precedenti casalinghi in Serie A fra le due formazioni: negli ultimi 15 incroci, in particolare, il Milan ha sempre battuto il Cagliari al Meazza. L’ultimo successo esterno dei rossoblù risale al lontano 1 giugno 1997, quando la squadra di Mazzone si impose 1-0 con goal di Muzzi e a andò allo spareggio salvezza contro il Piacenza (poi perso a Napoli). L’utlimo pareggio è più recente e è del 17 ottobre 1999 quando le due squadre terminarono la partita per 2-2