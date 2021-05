Martina Stella: Martina Stella, tutto su di lei: Instagram, matrimonio, carriera

Martina Stella è ormai un’attrice famosa, che ricordiamo in particolare per il film “L’ultimo bacio”di Gabriele Muccino. Ci sono però mole altre cose che non sappiamo di lei.

Chi è Martina Stella?

Nata il 28 novembre 1984 sotto il segno del Sagittario, è un’attrice originaria di Impruneta, Firenze. Dopo il film L’Ultimo Bacio di Gabriele Muccino, che la rende famosa agli occhi del grande pubblico, conquistando fin da subito anche il mondo della critica. Di origini toscane vive la sua infanzia a Impruneta, dove cresce con la mamma Bianca, ballerina di professione, e il papà che invece fa l’impiegato presso il casello autostradale. Con loro c’è anche Flavia, la sorella minore, nata 5 anni dopo Martina (nel 1989).

A 15 anni Martina subisce un cambiamento che l’ha profondamente segnata, i suoi genitori si sparano: «Vengo da una famiglia disastrata dal punto di vista economico, il film ‘L’ultimo bacio’ mi ha permesso di sostenere i miei genitori e continuo a farlo», ha dichiarato Martina Stella in una intervista a Chi.

Grinta e determinazione rendono Martina un’attrice di successo. Ora Martina vive con la sua famiglia a Roma, non lontano dal quartiere Parioli, come testimoniano alcuni scatti postati su Instagram. Senza abbandonare il cinema, nel 2002-03 debutta in teatro, recitando nel musical Aggiungi un posto a tavola di Pietro Garinei con Giulio Scarpati al quale seguono fiction televisive come Le stagioni del cuore e La freccia nera. Il suo ultimo film è Natale a 5 stelle di Marco Risi, datato 2018.

Martina Stella e tratti particolari

E’ alta 1 metro e 65

Inizia a lavorare come testimonial… per le Lelly Kelly, le famose scarpine!

Tifa Fiorentina .

. Ama i profumi e le scarpe col tacco

e le scarpe col tacco Eterna indecisa e insicura sulla sua bellezza

Non ama i paparazzi

Non ha mai avuto un buon rapporto con suo padre , ma dopo la nascita di sua figlia Ginevra sarebbe riuscita a recuperare il complicato rapporto.

, ma dopo la nascita di sua figlia Ginevra sarebbe riuscita a recuperare il complicato rapporto. Sul suo profilo Instagram, emerge la sua passione per la palestra

A 17 anni Martina è stata fidanzata con il campione di Moto Gp Valentino Rossi, ma la loro storia è durata solo un anno , dal 2001 al 2002.

, dal 2001 al 2002. Nel 2003 ha una storia con Lapo Elkann finita nel 2005