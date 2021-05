Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani Giovedì 20 Maggio 2021. La settimana sta scorrendo velocemente. Siamo giunti già a giovedì. Sei curioso di scoprire in anticipo cosa ti accadrà giovedì 20 maggio? Leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani dedicato a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’ariete avrà il suo da fare per calmare le acque in seguito ad una discussione avuta con il partner.

Toro

Domani Fox consiglia di non fare mosse azzardate nel lavoro. Non buttare una sicurezza per una fantastia.

Gemelli

Domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in amore avrai la tua rivincita. Hai sofferto molto in passato, non è il momento però per piangersi addosso.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani, nel lavoro riuscirai a risolvere un problema di vecchia data. Calmati per evitare problemi più grandi di te.

Leone

Domani secondo Paolo Fox, avrai il tuo bel da fare per cercare di risolvere una questione legata ai soldi, giove è contro di te.

Vergine

Domani, secondo l’oroscopo di Fox, evita discussioni con il partner, potrebbero complicarsi le cose tra voi due.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani cerca nel lavoro di non rischiare troppo. Concediti qualche minuto per pensare.

Scorpione

Domani mattinata nervosa. Cambia qualcosa in te per evitare discussioni in famiglia. Un giusto compromesso non è sinonimo di debolezza.

Sagittario

Domani, secondo l’oroscopo di Fox per domani, occhi aperti per evitare discussioni a lavoro. Un collega farà di tutto per mettervi il bastone tra le ruote.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani cerca in amore di dare il giusto spazio al partner. Non pressarlo troppo, vedrai che tutto andrà per il meglio.

Acquario

Domani giornata negativa per i sentimenti. In amore le cose stanno andando bene ma a causa di un problema rischierai di far crollare tutto.

Pesci

Domani giornata fantastica per voi. Nel lavoro bellissime novità in arrivo.