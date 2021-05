Dogecoin si potrà utilizzare su Amazon? Ecco cosa sta succedendo

Dogecoin è sicuramente il meme coin che tutti conoscono in questo momento. Grazie all’incredibile pubblicità, sia in positivo che in negativo, fatta da Elon Musk, adesso siamo davanti ad una criptovaluta che potrebbe nel giro di poco tempo superare quella soglia del dollaro. O quanto meno arrivarci.

Da diverse settimane si è stabilizzata intorno ai 25 centesimi di euro ma da qualche giorno Musk è tornato all’attacco con diversi post su Twitter che hanno fatto molto discutere e che sicuramente possono dare energia alla cripto. Innanzi tutto ha nuovamente sottolineato che sta aiutando i vari developer per risolvere diversi problemi. Questo sicuramente potrebbe permettere a Dogecoin di aumentare il proprio valore e quindi provare a raggiungere quell’incredibile traguardo.

Sulla stessa striscia abbiamo già parlato di Shiba Inu, un’altra meme coin che sta facendo molto parlare di se in questi giorni e che sembra possa seguire le orme di Doge. Ma torniamo adesso alle cose serie e vediamo di capire se Dogecoin si potrà utilizzare su Amazon.

Dogecoin su Amazon? Qual è la verità

Diverse sono in questi giorni le richieste che i tanti partecipanti della community di Dogecoin su Twitter stanno facendo. Tra le tante spunta anche quella di richiedere ad Amazon di accettare proprio Dogecoin.

Servirebbe infatti un grande colpo di coda per permettere a questa moneta di invertire la propria rotta e ricominciare una veloce salita. Molto improbabile che possa accadere ma non è altrettanto improbabile che qualche grossa azienda possa comunque prendere la palla al balzo.

Lo hanno già fatto in America, infatti, dove alcune ditte di costruzione hanno permesso l’acquisto di immobili in Dogecoin. Una mossa senza dubbio studiata su quella che potrebbe diventare a tutti gli effetti la moneta del futuro. Insomma, Dogecoin è ancora all’inizio della propria scalata: dove arriverà? Continua a seguirci e lo scoprirai presto.

Dove comprare Dogecoin

Acquistare Doge è veramente molto semplice. E’ chiaro che si tratta di un vero e proprio gioco e per questo motivo devi stare molto attento a quanti soldi vuoi impegnare. Oggi come oggi il suo valore si aggira sui 25 centesimi di euro ma ben presto potrebbe arrivare anche a valere un euro (non è assolutamente un consiglio finanziario quello che hai appena letto).

Comprare Dogecoin si può fare in diversi modi. Tanti sono infatti gli exchange che permettono le compravendite e tra questi sottolineiamo Crypto.com che ti offrirà anche la possibilità di non pagare commissioni sui tuoi primi acquisti.