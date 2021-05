Attenzione alle monete rare: ecco come devi venderle

Le monete rare potrebbero cambiarci la vita da un momento all’altro. E’ risaputo infatti che esistano alcuni pezzi di conio che nel corso degli anni hanno incrementato il proprio valore. Oggi, infatti, tanta gente sta riuscendo a ritrovare alcune vecchie monete nei propri cassetti e con stupore scoprono che hanno aumentato il valore.

Una moneta da 10 lire, per esempio, potrebbe addirittura valere 20 mila euro o, ancora, una moneta da 1 lira, potrebbe arrivare a valerne addirittura 50 mila euro. L’obiettivo da porci è quello di cercare bene all’interno dei vecchi portafogli o, perchè no, all’interno delle tasche dei nostri vecchi pantaloni. E’ risaputo infatti che spesso potremmo anche esserci dimenticati di toglierne qualcuna ed oggi potrebbe facilmente farci diventare ricchi.

Non stiamo parlando solamente degli errori di conio, ma anche di quelle monete che hanno preso valore a causa di ciò che vi è raffigurato. Può esserci un personaggio, un evento storico o qualsiasi altra cosa che voleva omaggiare. Il numero di copie che è stato distribuito è sempre uno dei fattori dai quali partire per capire se una moneta vale tanto o vale poco. Ma non solo questo.

Vi sono infatti tante fregature in giro che vengono messe in atto nel momento in cui vogliamo vendere le monete rare. Innanzi tutto dobbiamo assicurarci che ci stiamo recando da un esperto che abbia voce in capitolo e che sopratutto abbia anche esperienza. Senza queste due principali caratteristiche infatti rischieremmo solamente di finire all’interno di una delle tante truffe che si possono trovare in giro.

Dopo di che assicuriamoci inizialmente che la nostra moneta sia stata conservata in maniera esemplare. Qualsiasi collezionista pur di far scendere il prezzo potrebbe senza alcun problema farci notare dei segni o delle macchie che sarebbero la causa di un notevole abbassamento del prezzo. Per assicurarci che tutto vada per il verso giusto la cosa migliore da fare è sempre quella di seguire i consigli di una persona fidata o affidarsi direttamente ad esperti del settore che siano già conosciuti in questo campo.