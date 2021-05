Se hai questa criptovaluta puoi diventare ricco: ecco qual è

Il mondo delle criptovalute è sempre più in espansione e nonostante il periodo non sia dei migliori è sempre giusto sottolineare che vi sono alcune monete che stanno alzando il proprio prezzo. Una di queste è senza dubbio un meme coin, tipologia che si è diffusa in questi ultimi tempi dopo l’exploit di Dogecoin che grazie ad Elon Musk ha raggiunto valori esorbitanti dando la possibilità a tantissime persone di arricchirsi.

I meme coin si sono veramente diffusi tantissimo in questi ultimi mesi e tra questi potrebbe esservene uno che potrebbe dare grandi soddisfazioni già nel breve termine. Nel giro di pochi mesi potrebbe (non è un consiglio finanziario) essere sul punto di esplodere una criptovaluta.

Ne abbiamo parlato a lungo sul nostro sito di notizie sulle criptovalute, Giornal.it, e per questo motivo non vi nascondiamo che anche noi stiamo puntando molto su Shiba Inu. Si tratta di un bel progetto che ha dalla sua parte anche una community molto forte e compatta.

Proprio nei giorni scorsi abbiamo parlato di una possibile quotazione su eToro oltre che un possibile listing su Coinbase. Queste due notizie, oltre alla possibile creazione di ShibaSwap, potrebbe sicuramente dare molto ma molto valore a Shiba Inu e per questo motivo veramente tantissime persone stanno tentando la sorte.

Logicamente non bisogna assolutamente investire se non si hanno dei soldi che, lasciateci passare il termine, possiamo permetterci di buttare in una pattumiera. Il progetto è vero che è molto valido ma è più facile che fallisca piuttosto che possa portare risultati. Certo è, però, che nel caso in cui Shiba Inu dovesse iniziare ad aumentare il proprio valore nessuno scenario sarebbe da escludere.