Una moneta da 2 euro vale quanto una casa: l’hai anche te?

Le vecchie lire sono cadute in disuso a causa dell’adozione dell’Euro oramai quasi venti anni fa. Quando la Lira è stata mandata definitivamente in pensione per fare spazio alla moneta unica, gli italiani non sono stati per niente contenti.

Nonostante anni di preparazione sin dal 1999 per rendere il passaggio di valuta non traumatico, molti cittadini ebbero non poche difficoltà ad adattarsi al cambiamento, anche per la netta sensazione del minore potere d’acquisto, che poi paragonato alla Lira è più che una realtà. Siamo infatti abituati all’euro come alla metà della lira. Molte persone comunque hanno conservato le vecchie lire sia per ricordo ma sia per la coscienza che, un domani, queste avrebbero potuto aumentare il loro valore nel tempo.

Tante volte ne abbiamo parlato nei nostri articoli ma questa volta vogliamo concentrarci sugli euro di valore. Nonostante infatti la vita recente di questa valuta, molti suoi esemplari sono divenuti popolari tra i collezionisti. La moneta da 2 euro in particolare si ritrova molto spesso osservata con attenzione a causa delle sue numerose varianti commemorative. Ebbene sì, esiste una moneta da 2 euro che vale quanto una casa: l’hai anche te?

La moneta da 2 euro

La moneta da 2 euro è quella che tra tutti gli spiccioli ha il più alto valore nominale. E’ molto ambita dai collezionisti perché molti Paesi europei hanno scelto questo taglio per realizzare le proprie monete commemorative, che omaggiano un personaggio storico oppure un evento significativo per il Paese.

Nazioni come la Finlandia, Cipro, l’Estonia, Andorra, hanno coniato in tiratura limitata le loro monete, che dunque valgono più del loro valore nominale. Alcune edizioni speciali, come i 2 Euro del Principato di Monaco, possono raggiungere anche valori davvero elevati.

La 2 Euro Grace Kelly

Il Principato di Monaco non fa parte dell’Unione Europea ma dal 2002 ha iniziato a usare l’Euro per accordi economici con gli Stati membri. Proprio dal Principato di Monaco arriva la moneta da 2 euro più preziosa, chiamata Grace Kelly, realizzata nel 2007 in 20.001 esemplari in occasione del venticinquesimo anniversario della scomparsa della principessa ex attrice e moglie di Ranieri di Monaco.

L’esemplare fu coniato in tiratura limitata per omaggiare Grace, venuta a mancare nel 1982 a seguito di un incidente stradale. La moneta ad oggi è stata venduta a un prezzo di 2500 euro, corredata di confezione a cofanetto e attestato di autenticità riservato ai collezionisti. La 2 euro Grace Kelly è molto popolare e ambita. Pare che il suo valore attualmente sia in crescita e sia già arrivato a 3000 euro. Si presume sia destinato alla crescita ulteriore per cui, con il titolo del nostro articolo, non scherziamo: chi ha la 2 euro Grace Kelly un domani potrebbe persino comprarci una casa!

Il mercato dei falsi

Se si è interessati alla 2 Euro Grace Kelly, bisogna però fare attenzione al mercato dei falsi: online è molto facile cadere in trappola per cui è meglio rivolgersi a professionisti qualificati a riguardo dell’eventuale valutazione di una 2 euro Grace Kelly in proprio possesso o nel caso la si voglia acquistare presso aste online.