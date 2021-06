Esperti d’accordo: “E’ lei la regina delle monete rare”

Nella nostra rubrica dedicata alla monete di un tempo che oggi hanno molto valore, abbiamo parlato molto spesso e il più delle volte delle care e tanto amate vecchie lire. Queste monete nazionali non sono mai state dimenticate dai cittadini italiani, neanche dopo l’avvento dell’euro.

Oggi, in base al loro stato di conservazione e alla tiratura limitata, le vecchie lire sono sinonimo di rarità e unicità e possono davvero avere un grande valore. Nei nostri articoli abbiamo citato esempi di vecchie lire che oggi possono anche arrivare al valore di 15.000 o 20.000 euro, cifre davvero incredibili se si pensa che con quelle piccole monete, al loro tempo, forse al massimo si poteva comprare il latte al panificio.

Ma quello di cui vogliamo parlarvi oggi ha davvero dell’incredibile. Stiamo per farvi conoscere la regina delle monete rare, quella che veramente può cambiare la vita di chi ne è in possesso facendolo passare da persona comune a milionario assoluto. Tutti gli esperti sono d’accordo nell’esclamare: “E’ lei la regina delle monete rare”. Scopriamo di quale pezzo di numismatica da collezione si tratta.

La regina delle monete rare

Per scoprire la regina delle monete rare questa volta dobbiamo fare un lungo viaggio fuori dall’Italia perché quella di cui parliamo non è una delle vecchie lire. E dobbiamo anche uscire dall’Europa perché non si tratta né dell’euro ne di un’altra valuta europea. Dobbiamo spostarci oltre Oceano in una terra che fa sognare molti: gli Stati Uniti d’America. La più rara di tutte le monete del mondo e che ha un valore incredibili arriva infatti dagli USA ed è un’antenata del conosciutissimo Dollaro, la moneta americana.

Si tratta del Dollaro capelli fluenti, la moneta da collezione definita la più costosa di tutto il mondo, una moneta del 1794 che vale ben 10 milioni di dollari. Si tratta di una moneta d’argento da 1 dollaro emessa nel 1794 dal Governo degli Stati Uniti, raffigurante l’incisione di una testa con capelli fluenti gettati all’indietro ossia la liberty lady americana simbolo della libertà. L’effige è circondata dalla scritta Liberty, da stelle e dall’anno di conio.

Altre monete rare

Abbiamo capito qual è la regina delle monete rare e qual è il suo incredibile ed esorbitante valore. Il Dollaro capelli fluenti non è comunque il solo ad avere un valore incredibile ma è in buona compagnia: esistono infatti anche altre monete straniere davvero rare e di valore astronomico.

Tra queste possiamo citare il Double Eagle in oro, moneta americana del 1933 che vale 7 milioni di dollari, Il dollaro d’argento del 1804, che può arrivare a 4 milioni di dollari e la sterlina di Elisabetta II del 1952, anch’essa del valore di 4 milioni di dollari e unica super moneta non americana. Tra le monete rare e dal valore incredibile abbiamo ancora il nichel da 5 centesimi del 1913, il cui valore odierno si aggira sui 3 milioni di dollari. La moneta raffigura la testa della Statua della Libertà americana e conta solo 5 esemplari. Vale 3 milioni di dollari anche il Doblone EB Brasher on Breast del 1787.