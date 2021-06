Shiba Inu, la novità che tutti stanno aspettando: ci siamo quasi?

Shiba Inu è uno dei progetti più interessanti di quest’ultimo periodo nel mondo delle criptovalute. Nata anch’essa per gioco, più che altro per contrastare Dogecoin, ha avuto fin da subito un grandissimo seguito e molte persone sono anche riuscite a portare a casa diverse migliaia di euro.

Oggi in tanti stanno aspettando grosse novità su Shiba Inu, novità che potrebbero sicuramente far alzare il prezzo in maniera molto decisa. E’ logico, comunque, che fino a quando il mercato sarà ribassista sarà molto complicato veder salire il prezzo di Shiba Inu.

All’orizzonte sono comunque diversi i progetti su questa criptovaluta ma più di tutti uno sta per avverarsi nel breve termine. Si parla infatti di un possibile listing su Robinhood, cosa che potrebbe significare tantissimo per questo progetto. Una sua quotazione potrebbe aumentare il Capital Market della cripto e di conseguenza dare una grossa svolta al prezzo.

Tra le tante altre cose che si aspettano per Shiba Inu vi è anche il possibile inserimento su Coinbase che ha proprio in questi giorni inserito Dogecoin all’interno della propria lista di criptovalute. Questo processo sembra comunque più lungo ma potrebbe certamente, in futuro, garantire grandi risultati per la criptovaluta.