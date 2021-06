Branko, Oroscopo di domani: giovedì 24 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 24 giugno 2021. Ci lasciamo alle spalle i primi giorni della settimana e ci avviciniamo al prossimo weekend. Se sei curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle giovedì, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai affrontare una concorrenza agguerrita che ti metterà a dura prova. Ti converrà mantenere la calma, studiare una strategia valida e non agire d’impulso. Con Giove in aspetto contrario meglio non rischiare.

Toro

Domani potresti sentirti sopraffatto da un problema. Ci sarà chi dovrà scegliere tra amore e famiglia, tra passione e figli. Chi dovrà decidere se fare un salto nel buio o mantenere le cose come sono. Sappi che in ogni caso saprai trovare la via giusta.

Gemelli

Domani sarai letteralmente in gara: giocatela al massimo, sapendo che potrai contare sul sostegno del tuo Mercurio. Non ti preoccupare di fronte a piccoli contrattempi, ma procedi dritto lungo la tua strada.

Cancro

Domani la Luna piena potrebbe crearti qualche problema fisico. Qualcuno accuserà un piccolo disturbo alle ossa, alla schiena. Ti converrà riguardarti e rimandare gli appuntamenti gravosi a una giornata migliore.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani qualche single potrebbe vivere un colpo di fulmine. man mano che si avvicina il 27, giorno in cui Venere entrerà nel tuo segno, cresceranno le possibilità di fare incontri intriganti.

Vergine

Domani la Luna piena porterà dei momenti di speranza e felicità sia per le coppie già collaudate sia nei nuovi incontri. Se sei solo da tempo, approfittane, per uscire allo scoperto e metterti in gioco.

Bilancia

Domani dovrai fare i conti con una Luna piena alquanto fastidiosa, specialmente per la forma fisica. Nelle prossime ore dovresti concederti delle lunghe pause dallo stress di tutti i giorni, magari in mezzo alla natura.

Scorpione

Domani dovresti provare a frequentare un ambiente differente rispetto a quello in cui ti muovi in genere. Così facendo, potresti imbatterti in un incontro tanto speciale quanto imprevisto.

Sagittario

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Branko domani, se subirai un attacco inaspettato, non dovresti intimorirti. Passa, piuttosto, al contrattacco. Avrai tutte le carte in regola per spuntarla!

Capricorno

Domani si preannuncia un’altra giornata complicata, soprattutto in amore. Ti converrà mantenere la calma e non perdere il senso della misura nelle reazioni, altrimenti finirai con il discutere in modo acceso.

Acquario

Domani dovresti puntare tutto su un team di lavoro che sia efficiente e unito. Grazie a validi collaboratori sarai in grado di raggiungere ogni traguardo che ti sei prefissato. Non si può farcela sempre da soli!

Pesci

Domani ci sarà un plenilunio particolarmente fortunato che promette molte cose. Se hai in cantiere progetti ambiziosi, dovresti osare e buttarti. Non ti mancherà un pizzico di fortuna, grazie a Giove nel segno.