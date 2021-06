Oroscopo di oggi, 23 giugno 2021: Branko e Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di oggi, 23 giugno 2021 di Branko e Paolo Fox. Scopriamo cosa rivelano le stelle per la giornata di oggi attraverso le previsioni astrologiche di due fra gli astrologi più amati di Italia. Che tu sia un segno di aria, fuoco, terra o acqua, leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox e scoprirai in anticipo cosa ti accadrà oggi mercoledì 23 giugno.

Oroscopo di oggi 23 giugno 2021: Branko

Secondo l’oroscopo di Branko oggi qualche Ariete dovrà approfittare delle buone stelle di questi giorni per risolvere alcune questioni personali o pratiche. Giornata complessa per il Toro che dovrà fare i conti in famiglia. Ai Gemelli servirà ingegno e determinazione per affrontare dei concorrenti agguerriti. Oggi il Cancro potrà vivere una serata alquanto sexy: abbandonatevi alle emozioni senza riserve. Il Leone sentirà un fuocherello dentro sé. Una piccola fiamma che, se alimentata, potrà divampare di punto in bianco. Riparazioni in casa, ritardi o rallentamenti metteranno la Vergine di cattivo umore. Sforzatevi di mantenere la calma. Come incoraggia a fare l’oroscopo di Branko oggi la Bilancia dovrà avere molta prudenza e leggere tutte le carte, prima di firmare. Mercoledì impegnativo per lo Scorpione che sarà impegnato in banca, mentre il Sagittario ritroverà la fiducia nel domani. Qualcosa turba l’animo del Capricorno. Nelle prossime ore potreste avere il sonno piuttosto agitato. Un amico potrebbe diventare, inaspettatamente, un amante per qualche Acquario. Mai dire mai… Infine i Pesci saranno molto affaticati. Ci vorrebbe una pausa dagli impegni di ogni giorno e un po’ di relax.

Oroscopo di oggi 23 giugno 2021: Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi l’Ariete avrà una giornata molto interessante, grazie a Luna e Mercurio in ottimo aspetto. Venere amica potrebbe organizzare qualche incontro intrigante al Toro. Non chiudetevi in casa! I Gemelli hanno molte idee in testa e una gran voglia di concretizzarle. Non fatevi demoralizzare da qualche piccolo intoppo. Oggi il Cancro potrà contare sul supporto di Sole e Venere. Non spazientitevi, se ci saranno ritardi o contrattempi. La vostra rimonta è sempre più vicina. Il Leone sarà pieno di vitalità: merito di una splendida Luna. Possibili nuovi incontri nelle prossime ore. Come invita a fare l’oroscopo di Paolo Fox la Vergine dovrà munirsi di pazienza e sangue freddo, se ci saranno ritardi o contrasti sul lavoro. La Bilancia dovrebbe sfruttare queste giornate per risolvere i suoi problemi di lavoro, fare chiarezza e, soprattutto, curare la forma fisica. Lo Scorpione si sentirà ancora piuttosto sotto pressione per via del lavoro. Se siete affaticati, un po’ di sano egoismo non potrà che farvi bene. Tanta voglia di recuperare il tempo perduto per il Sagittario. Da oggi sarà possibile pensare a nuovi progetti con più fiducia. Il Capricorno avrà dei problemi in amore. Forse non riuscite più a gestire un rapporto a distanza. Forse il partner è troppo assorbito dai propri impegni. È arrivato il momento di costruire qualcosa di nuovo cari Acquario. Tirate fuori coraggio e determinazione. I Pesci, infine, saranno assaliti dalla malinconia, da ricordi legati al passato.