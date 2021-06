Paolo Fox, Oroscopo di domani: giovedì 24 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 24 giugno 2021. Siamo al giro di boa anche questa settimana. Quali sorprese e quali imprevisti avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai usare estrema cautela, altrimenti potresti esplodere. Sono giorni di grande insofferenza, perché hai problemi personali o fisici. Nel weekend rischierai di dare in escandescenza per un nonnulla. Sforzati di mantenere calma e sangue freddo.

Toro

Domani sarà una giornata interessante, anche se il meglio arriverà tra venerdì e domenica. In questo momento sei particolarmente preso dal cercare di stare bene, di gratificarti, forse perfino di trovare l’amore. Sappi che nei prossimi giorni le stelle ti offriranno occasioni imperdibili.

Gemelli

Domani ti converrà non prendere le cose di petto, ma aspettare il fine settimana per discutere. Potresti sentirti nervoso, in apprensione, perché non tutto fila liscio. Ci sono ritardi irritanti, forse sul lavoro nei prossimi mesi dovrai dimostrare di saper fare una cosa, sennò avrai nuovi problemi.

Cancro

Ti aspetta un weekend di chiarimenti importanti. La Luna in opposizione potrebbe suscitarti della rabbia, soprattutto se senti di non aver ottenuto ciò che desideravi. Qualcuno sta facendo i conti con dei ritardi o con situazioni che richiedono particolare attenzione. Meglio avere prudenza.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e nei giorni seguenti dovresti trovare il coraggio di esporti, se ti piace qualcuno. Fra pochi giorni Venere, la stella dell’amore, entrerà nel tuo segno e ti darà manforte. Anche sul fronte lavorativo ci saranno presto novità. Qualcuno ha da poco interrotto un percorso ed è pronto per ricominciare da capo.

Vergine

Domani sarai alquanto stanco e nervoso, ma da venerdì l’umore migliorerà. In queste ore potresti sentirti infuriato. Anche se non sei il tipo di persona che esterna la propria rabbia, sentirai il bisogno di mettere una distanza fra te e il contesto intorno. Anche in amore avrai bisogno di cautela.

Bilancia

Domani potresti innervosirti per un piccolo contrattempo, una multa, un ritardo. Per il resto stai vivendo un periodo molto fertile. Sei pieno di belle iniziative, puoi cominciare a fare nuovi programmi in vista del futuro. Qualcuno è già ripartito, dopo un biennio decisamente no. In amore prova a mantenere la calma.

Scorpione

Domani potrai cominciare a pensare al fine settimana. Sarà un fine settimana importante per l’amore. Se desideri riavvicinarti a una persona, sfrutta le prossime giornate. In questo periodo hai una invidiabile capacità di azione che saprai come utilizzare. Potresti attirare critiche o nuove lotte, ma questo è il prezzo da pagare per chi, come te, si prefigge sempre traguardi difficili e ambiziosi.

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani, grazie alla Luna nel segno, sarai traboccante di vitalità. Perfino l’amore potrebbe tornare in auge molto presto. A luglio qualche single riceverà una proposta d’amore davvero speciale… Occhio solo a non esagerare e finire con il tradire il partner, se sei in coppia da tempo. Cerca di essere più oculato nelle spese.

Capricorno

Domani sarà una giornata così così, specie in amore. Negli ultimi tempi ci sono problemi di coppia che sembrano insormontabili. Dovresti sfruttare le stelle del weekend per provare a risolverli, per tentare un riavvicinamento, un confronto. Fine giugno ti metterà un po’ a dura prova: tieni duro!

Acquario

Ti stai accorgendo sempre più spesso che le cose, i riferimenti attorno a te sono cambiati. Questo vuol dire che il cambiamento, quella rivoluzione che a inizio anno desideravi fare, in qualche modo sta avvenendo da sola. Da tempo hai un bisogno profondo di trasformazione. Le stelle ti stanno dando una mano.

Pesci

Domani potresti essere di nuovo assalito dai ricordi. In questo momento stai cercando di portare avanti un progetto, una situazione che ti sta mettendo in seria difficoltà. Qualcuno sta cercando un nuovo modo di relazionarsi con gli altri. Sappi che un cambiamento importante è già in atto. Devi solo trovare il coraggio di accettare una nuova strada, di guardare verso nuove soluzioni.