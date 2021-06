Branko, Oroscopo di domani: domenica 27 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 27 giugno 2021. Il fine settimana è iniziato da poco, ma ha già portate alcune soprese nelle vite dei segni zodiacali. Se sei curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle sabato, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani ti libererai degli effetti negativi di Venere in Cancro. La stella dell’amore, infatti, inizierà un nuovo passaggio nel cielo del Leone, decisamente più favorevole. Finalmente riuscirai a riportare l’armonia in casa.

Toro

Domani Venere raggiungerà una posizione contraria. Dovrai fare molta attenzione all’amore, ai rapporti con gli altri, altrimenti ti ritroverai nel bel mezzo di qualche contrasto. Sii prudente!

Gemelli

Domani Venere si farà caldissima. Finalmente il pianeta dell’amore si occuperà meno degli affari, delle finanze e si concentrerà di più sui sentimenti, la passione, i nuovi incontri. Sarà il momento giusto per mettersi di nuovo in gioco.

Cancro

Domani Venere ti saluterà e transiterà nel segno del Leone. Da lì la stella si occuperà soprattutto della tua vita pratica. Non sarà un evento negativo, ma un passaggio che ti incoraggerà a focalizzarti sul lavoro, le finanze, gli affari.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani accoglierai Venere nel tuo segno, bella e imperiosa come una regina. La stella dell’amore potrà far divampare quel fuocherello rimasto acceso in fondo al tuo cuore.

Vergine

Domani il nuovo passaggio nel cielo del Leone renderà Venere più languida. D’ora in avanti potrai recuperare la felicità e la speranza di un futuro più roseo. Favoriti i progetti di coppia, ma anche i nuovi incontri.

Bilancia

Domani Venere si trasformerà in una regina capace di portare gioia e armonia nella tua vita sentimentale. Se finora il tuo amore ha vissuto alcuni contrasti, qualche momento di tensione, da domani le cose miglioreranno di gran lunga.

Scorpione

Domani dovrai avere particolare prudenza in amore. Venere comincerà un nuovo transito che potrebbe portare provocazioni, conflitti nel rapporto di coppia. Ti converrà contare fino a tre prima di parlare.

Sagittario

Domani Venere diventerà favorevole e tu sarai pronto a rimetterti in gioco con fiducia. Servirà comunque sempre prudenza, perché con Mercurio in opposizione non si scherza. Potrebbero nascere complicazioni nelle comunicazioni, rallentamenti, ritardi fastidiosi, se sei in attesa di notizie importanti.

Capricorno

Domani Venere comincerà un nuovo passaggio che la porterà nel segno del Leone. Ottima notizia, perché finalmente ti libererai della sua opposizione e potrai recuperare l’armonia persa in amore.

Acquario

Domani Venere diventerà opposta. Questo si tradurrà nella necessità di usare cautela in amore, in famiglia e nei rapporti con gli altri. Nelle prossime ore prova a evitare discussioni e polemiche. Attenzione alle alle tue finanze.

Pesci

Domani la stella dell’amore toccherà la sfera professionale. D’ora in avanti dovresti sfruttare la presenza di Giove nel segno e l’influenza di Venere per buttarti su qualche nuovo progetto, proporti nuovi obiettivi da realizzare.