Branko, Oroscopo di domani: lunedì 28 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 28 giugno 2021. Sta per iniziare una nuova settimana. Presto giugno cederà il passo al mese di luglio. Se sei curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle lunedì, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani, complice il nuovo transito di Venere nel cielo del Leone, qualcuno potrà imbattersi in un nuovo incontro del tutto inaspettato. Mollate le remore e lasciatevi guidare dalle vostre emozioni.

Toro

Domani sarai assalito da alcuni momenti di insicurezza, da qualche piccola tensione dovuta alla tua situazione famigliare, professionale o forse al futuro. Forse è arrivato il tempo di sistemare una questione che non ti fa stare bene.

Gemelli

Domani sarai propenso a guardare oltre il confine nazionale, a fare progetti, programmare viaggi all’estero. Le stelle saranno dalla tua parte, ma ricordati che altrove la competizione è molto accesa. Dovrai fare molta attenzione e non imbrogliare sul tuo curriculum!

Cancro

Domani le stelle faciliteranno soprattutto i concorsi, i bandi, i contest. Chi sta pensando di iniziare un nuovo percorso, chi desidera rimettersi in gioco dovrebbe approfittare di queste giornate.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovresti cominciare a guardarti attorno. Venere è approdato nel tuo cielo, intenzionata a stravolgere la tua vita sentimentale e lavorativa. Le nuove opportunità non mancheranno.

Vergine

Domani, se non farai attenzione, correrai il rischio di cadere nella trappola dell’invidia. Ricordati che tu stesso sei invidiato per idee e bravura. Prima o poi otterrai tutto quello che desideri, sii paziente.

Bilancia

Domani potresti vivere letteralmente il tempo delle mele. Venere in aspetto favorevole porterà una ventata d’aria fresca alla tua vita sentimentale. Questo varrà sia per le coppie che per i cuori solitari alla ricerca dell’anima gemella.

Scorpione

Domani dovrai avere grande prudenza, riguardarti e non strafare. Nel corso della giornata c’è chi incapperà in qualche contrasto con il coniuge e con un socio. Non reagire d’impulso, ma conta fino a tre prima di rispondere, sennò rischierai di dire cose che non pensi davvero.

Sagittario

Domani, complici Venere e Luna, le due signore dello zodiaco, si preannuncia una giornata molto stuzzicate dal punto di vista amoroso. Potresti vivere alcuni momenti sexy, ricchi di passione. Dovrai solo lasciarti andare.

Capricorno

Domani si prospetta una giornata valida, specialmente per ciò che concerne i soldi, gli affari. Venere, non più in opposizione, comincerà a influire positivamente la tua vita professionale. Preparati a nuove soddisfazioni.

Acquario

Domani ti sveglierai con una bella carica di energia, molta vitalità e una buona autostima. Sarà la giornata giusta per impegnarsi su nuovi progetti, provare a intraprendere un percorso nuovo, buttarsi in nuove sfide.

Pesci

Domani potresti essere colto da alcune indecisioni. Cosa scegliere fra amore e lavoro? Ti sembra così difficile conciliare vita sentimentale e carriera? Dovresti provarci, almeno. Ne varrà la pena…