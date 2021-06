Branko, Oroscopo di domani: martedì 29 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 29 giugno 2021. La settimana è appena cominciata. Se sei curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle martedì, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sentirai particolarmente il profumo d’estate. Crescerà la voglia di svago, relax e avventura. Con Venere, Mercurio e Marte in aspetto favorevole anche l’amore potrebbe riservarti qualche sorpresa.

Toro

Domani potresti trovarti in difficoltà, incappare in qualche piccola complicazione o trovarti semplicemente in mezzo a qualche incertezza sul da farsi. Non sarai, però, da solo ad affrontare le difficoltà. Alcuni amici saranno felici di aiutarti.

Gemelli

Domani potresti incorrere in un dolce inganno: sii prudente! Le idee, la voglia di fare, di intraprendere nuovi percorsi e metterti alla prova non mancheranno. Attenzione, però, a rigare dritto, non azzardare passi falsi. Giove in Pesci potrebbe metterti in difficoltà.

Cancro

Domani Giove in Pesci illuminerà tutte le iniziative, i progetti che riguardano l’estero. Saranno favoriti i viaggi, le trasferte, le vacanze studio o i master fuori dal nostro paese. Ti apriranno la mente e spalancheranno nuove opportunità davanti a te.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata importante dal punto di vista lavorativo. Nelle prossime ore, infatti, farai incontri professionali che potrebbero esserti di aiuto per un nuovo, futuro percorso.

Vergine

Domani potresti perdere la pazienza di fronte a un contrattempo, all’ennesimo ritardo. Tu vorresti tutto e subito e invece sei costretto a fare i conti con diversi, irritanti rallentamenti. Tieni duro e alla fine otterrai ciò che desideri.

Bilancia

Domani chi si troverà tra le mani una proposta interessante, un contratto, un’offerta di lavoro, potrà accettare senza riserve. Sarà l’inizio di un nuovo ciclo di vita, molto più promettente.

Scorpione

Domani, complice la Luna in posizione favorevole, finalmente l’amore tornerà in auge. Le coppie ritroveranno l’intesa dei vecchi tempi, mentre i single potranno fare nuovi, intriganti incontri.

Sagittario

Domani dovrai fare particolare attenzione alla forma fisica. La tua salute è decisamente in fase di miglioramento, ma in questi giorni potresti mangiare più per ansia che per fame. Cerca di curare di più l’alimentazione.

Capricorno

Domani le cose andranno talmente bene, sia nel lavoro sia in amore, che potresti chiederti se sia un sogno o la realtà. Finalmente stai recuperando terreno, dopo alcune settimane da dimenticare. Ed è solo l’inizio…

Acquario

Domani si prospetta una giornata molto interessante, specialmente sul fronte lavorativo. Nelle prossime ore saranno favoriti i commerci, gli affari: approfittane, per mandare avanti i nuovi progetti.

Pesci

Domani potresti ritrovarti con le spalle al muro. Forse qualcuno ti metterà in condizione di dover scegliere tra la vita sentimentale e quella professionale. E se, invece, provassi a conciliare entrambi?