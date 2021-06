Paolo Fox, Oroscopo di domani: martedì 29 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 29 giugno 2021. Il tempo scorre veloce e ci porta già a martedì. Quali sorprese e quali imprevisti avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una grande vitalità che ti accompagnerà per le prime due settimane di luglio. Dovresti sfruttare questo periodo per lavorare su qualche nuovo progetto in vista di un autunno particolarmente promettente.

Toro

Domani e nei giorni successivi il tuo lavoro procederà a rilento oppure sarai tu a frenarlo. Forse dipende dal fatto che negli ultimi giorni non sei stato in piena forma e adesso hai bisogno di recuperare. In amore servirà particolare prudenza durante i primi giorni di luglio.

Gemelli

Domani potresti sentirti alquanto sotto pressione. Qualcuno accuserà un calo fisico, qualcun altro sarà assalito da dubbi. Meglio rimandare decisioni e confronti a luglio! Anche in amore se negli ultimi tempi ci sono stati problemi, converrebbe discuterne da luglio in poi.

Cancro

Domani potrai contare su una bellissima Luna che ti regalerà momenti ricchi di emozioni. Finalmente hai cominciato a recuperare, anche se la vera rivincita la vivrai nel 2022. Per il momento sta cominciando a muoversi qualcosa. Anche in amore ci sarà modo di recuperare, se solo abbandonerai le tue riserve.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox da domani dovrai puntare sull’amore, perché sta per iniziare un mese particolarmente intrigante dal punto di vista amoroso. A luglio saranno favoriti i nuovi incontri, le storie nate per caso, ma anche i progetti delle coppie più solide. Sul lavoro, invece, dovrai affrontare ancora qualche piccola battaglia di tipo burocratico o economico.

Vergine

Domani sarà una giornata piuttosto nervosa e complicata. Qualcosa continua a non filare liscio, ci sono ritardi legati a un contratto, un accordo. Non dovresti fissarti troppo, però, perché nel complesso il 2021 rimane un anno molto importante per te. Cerca di scrollarti di dosso la tua ansia! In amore sarebbe meglio rinviare le discussioni al weekend.

Bilancia

Domani e mercoledì saranno due giorni interessanti, in amore e nel lavoro. Stai ritrovando la motivazione, la spinta a rimetterti in gioco. Ci sarà chi avrà nuovi stimoli professionali, la voglia di prefiggersi nuovi obiettivi. Anche le coppie che sono state in crisi negli ultimi tempi avranno l’opportunità di recuperare.

Scorpione

Domani o mercoledì potresti ottenere un piccolo successo personale, ma preparati a vivere un mese di nuove sfide professionali. Avrai bisogno di difendere le tue posizioni. In amore le stelle ti indurranno a fare chiarezza, già a partire dai primi giorni di luglio. Occhio alle provocazioni!

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani e mercoledì dovresti evitare di strafare, di fare le ore piccole. Saranno 48 ore piuttosto nervose, confuse, meglio fare lo stretto necessario e niente di più. Non scoraggiarti, però. Sei ripartito da poco! Ci vuole pazienza per tornare in carreggiata come desideri.

Capricorno

Si prospettano 48 ore di grande recupero, mentre giovedì e venerdì potrebbero affiorare ancora dei momenti di tensione. Le coppie che a giungo hanno vissuto uno screzio enorme, dovranno impegnarsi per ricucirlo. A luglio le cose andranno meglio. Servirà comunque cautela nei rapporti con l’Acquario, lo Scorpione e il Toro.

Acquario

Da domani non sarà più possibile tornare indietro. Le stelle hanno messo in atto un cambiamento profondo che coinvolgerà sia il lavoro che la vita privata, le relazioni. Preparati a ricevere una buona offerta, una proposta da tenere in considerazione. Ci sarà chi sentirà la necessità di tagliare qualche relazione.

Pesci

Domani sarà una giornata ad alto tasso di romanticismo. Qualcuno potrebbe vivere perfino una sensazione di vittoria, dei momenti ricchi di emozioni piacevoli. C’è da dire che la tua confusione mentale, le incertezze non saranno sparite del tutto. Da luglio in poi potresti perfino decidere di cambiare lavoro. Novità all’orizzonte.