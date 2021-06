Oroscopo Branko domani, giovedì 1 luglio 2021: pronostici da Ariete a Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 1 luglio 2021. Siamo arrivati al mese di luglio. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Branko domani giovedì 1 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani vincerà l’amore. Ebbene sì, anche se il Sole in Cancro non è un granché, luglio si preannuncia un mese caldo e piacevole, specialmente per la vita sentimentale. Marte e Venere nel segno del Leone ti riempiono di entusiasmo e ardore.

Previsioni Branko domani giovedì 1 luglio 2021: Toro

Domani giovedì 1 luglio 2021 ti aspetta un giorno alquanto delicato. Dovresti prendere una pausa per ritemprare il fisico, provato da Marte in Leone. Nelle prossime ore ci sarà chi soffrirà di piccoli disturbi legati alle ossa e alle articolazioni. Riguardatevi.

Oroscopo domani giovedì 1 luglio 2021: Gemelli

Domani inizierà un mese che porterà gioia nella tua vita. Marte e Venere in Leone ti regaleranno brio, eleganza, incontri mondani, divertimento e un’atmosfera piacevole. Sono stelle compatibili con l’amore, flirt e avventure estive. Favoriti anche i progetti di coppia.

Previsioni domani giovedì 1 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Branko domani dovrai fronteggiate una Luna che scotterà. Sarà facile diventare nervosi e lunatici. Anche Venere e Marte, incandescenti, ti sproneranno all’azione, all’impulsività. Avrai voglia di fare passi avanti nella carriera.