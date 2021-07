Oroscopo Branko domani, sabato 3 luglio 2021: pronostici da Ariete a Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 3 luglio 2021. IL fine settimana è alle porte. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Branko domani sabato 3 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà un’altra giornata alquanto calda e piacevole, come tutto il mese di luglio, anche se il Sole si trova ancora in Cancro. Marte e Venere sono esuberanti, passionali, ti caricano di vitalità. Domani qualche Ariete vivrà una serata decisamente sexy, grazie allo zampino di una Luna piuttosto maliziosa.

Previsioni Branko domani sabato 3 luglio 2021: Toro

Domani sabato 3 luglio 2021 si preannuncia un’altra giornata difficile, come tutta la prima settimana di luglio. Rano e Saturno non voglio concederti una tregua. Per fortuna che dalla tua parte avrai il Sole e Giove, determinati a sostenerti nelle difficoltà. In questo momento il settore più delicato è la famiglia. Non buttarti giù, ma prova a fare introspezione, a scavare dentro te per trovare una soluzione creativa che rispetti tutti.

Oroscopo domani sabato 3 luglio 2021: Gemelli

Domani potresti ritrovarti in dubbio: sarà difficile scegliere se dare retta alla pancia o alla testa. Varrà la pena buttarsi in una nuova storia? Del resto, con un cielo come questo dovrai metterti il cuore in pace. Da qui in avanti nuovi incontri, conoscenze stuzzicanti, flirt e avventure saranno all’ordine del giorno! Anche chi è in coppia sta vivendo un periodo sereno. La leggerezza, regalata dai pianeti in Leone, ti fa bene. Forse dovresti solo lasciarti andare…

Previsioni domani sabato 3 luglio 2021: Cancro

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani proseguirà la stagione del tuo compleanno. Con il passare delle ore ritroverai, gradualmente, il buonumore, la serenità, anche in amore. Stai recuperando la voglia di una vita di coppia, dopo un passato molto turbolento. Preparati, perché gli astri ti accontenteranno. Già da domenica potresti fare nuovi incontri, imbatterti in una persona interessante.