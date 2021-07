Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 4 luglio 2021: profezie per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 4 luglio 2021. La domenica è ormai alle porte. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 4 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai preso dall‘amore, da qualche nuova storia. Venere e Marte in Leone ti riempiono di vitalità, passione e voglia di ricominciare. Si preannuncia un’estate eccitante per le emozioni, i sentimenti. Chi potrebbe avere qualche problema sarà il Sagittario legato da tempo a una persona e invaghito per un’altra. Ricordati che i tradimenti portano guai! Meglio impegnarsi a riportare la sensualità e l’allegria nel rapporto. Consiglio: non arrabbiarti troppo se sul lavoro ci sono ritardi e rallentamenti. Non guastare il tuo umore!

Previsioni Paolo Fox domani domenica 4 luglio 2021: Capricorno

Domani domenica 4 luglio 2021 sarà una giornata valida per ritrovare la piena forma fisica, dopo il calo fisico dei giorni scorsi. Questo mese ti restituirà la grinta e la serenità che ti è mancata in primavera e l’amore. Oltretutto, a partire dal 22 luglio Venere raggiungerà una posizione favorevole e la tua vita sentimentale potrebbe avere un nuovo slancio. Perché non organizzi qualcosa di speciale per la seconda metà del mese? Consiglio: metti da parte la tua professione per un po’ e concentrati sui sentimenti.

Oroscopo domani domenica 4 luglio 2021: Acquario

Domani aumenterà l tua insofferenza, la voglia di evadere dalla realtà di ogni giorno. Purtroppo, non è detto che questo desiderio di libertà e di cambiamenti vada a braccetto con le finanze e con le persone circostanti. Ecco, perché se sentirai di avere impedimenti o catene, correrai il rischio di perdere le staffe! La situazione è ben diversa per gli Acquario che sono già in piena trasformazione. Consiglio: per quanto faticoso o spaventoso sia, non dovrai soffocare questa energia di cambiamento che respiri nell’aria. Presta più attenzione alla forma fisica.

Previsioni domani domenica 4 luglio 2021: Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna in aspetto favorevole potrebbe sorprenderti e regalarti qualche momento speciale. Le prime settimane di luglio potrebbe riportare in auge una passione, un amore che sembrava sopito. Chi è alla ricerca dell’anima gemella potrà iniziare a guardarsi attorno. In genere ti senti molto attratto dallo Scorpione o dal Sagittario. A fine mese le stelle costringeranno le coppie in crisi da tempo a un chiarimento. Consiglio: non fermarti all’aspetto fisico di una persona, ma sforzati di considerare anche la sua personalità, altrimenti finirai con il prendere l’ennesima cantonata!